Заменил Дещицу. Новый посол Украины прибыл в Польшу 13 июня, 09:13 Цей матеріал також доступний українською Василий Зварыч был назначен послом Украины в Польше 8 февраля (Фото:Andrii Deshchytsia/Facebook)

Новый посол Украины Василий Зварыч прибыл в Польшу.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Дипломат приехал в страну вместе с семьей.

«Привет из Польши! Мы прибыли с решимостью работать 24/7 для укрепления украинско-польской дружбы! Вместе с Польшей мы сильнее и вместе обязательно победим! Спасибо за солидарность и поддержку Украины», — написал Зварыч.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Зварыча новым послом Украины в Польше 8 февраля. На этом посту дипломат заменил Андрея Дещицу, который укреплял отношения между двумя странами с 2014 года.

Украина может получить членство в НАТО, несмотря на войну – Андрей Дещица, посол Украине в Польше https://www.youtube.com/embed/pFu48-f5XvM

Василий Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, а также являлся заместителем директора департамента информационной политики министерства иностранных дел. Он также был советником-посланником посольства Украины в Польше.

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