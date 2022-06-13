Заменил Дещицу. Новый посол Украины прибыл в Польшу
Василий Зварыч был назначен послом Украины в Польше 8 февраля (Фото:Andrii Deshchytsia/Facebook)
Новый посол Украины Василий Зварыч прибыл в Польшу.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
Дипломат приехал в страну вместе с семьей.
«Привет из Польши! Мы прибыли с решимостью работать 24/7 для укрепления украинско-польской дружбы! Вместе с Польшей мы сильнее и вместе обязательно победим! Спасибо за солидарность и поддержку Украины», — написал Зварыч.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Зварыча новым послом Украины в Польше 8 февраля. На этом посту дипломат заменил Андрея Дещицу, который укреплял отношения между двумя странами с 2014 года.
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Василий Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, а также являлся заместителем директора департамента информационной политики министерства иностранных дел. Он также был советником-посланником посольства Украины в Польше.
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