«Это серьезные связи». Как контакты Умерова в Турции помогут Украине после его назначения министром обороны — Костенко 11 сентября, 15:19 Рустем Умеров — первый крымский татарин, назначенный на должность министра обороны Украины (Фото:Пресс-служба партии Голос)

Широкие международные связи Рустема Умерова — от США до Ближнего Востока и Турции — могут стать одним из самых сильных его преимуществ на посту министра обороны.

Такое мнение высказал в интервью NV его бывший коллега по фракции Голос Роман Костенко, народный депутат и секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Комментируя свои ожидания от Умерова на посту главы Минобороны, Костенко отметил: «Во-первых, я надеюсь на то, что он будет эффективным министром. Я напомню, что Умеров пришел в парламент в 2019 году: мы вместе баллотировались, вместе шли в парламент от политической партии Голос. И мы с ним несколько лет работали в парламенте. […] Я выступал в парламенте, когда он назначался. Я ему также сказал: „Это для тебя большая ответственность, потому что ты от фракции Голос“. И это наш министр, который будет выполнять обязанности во время войны», — отметил нардеп. Он также напомнил, что Умеров занимался правами человека и крымскотатарского народа, в частности на международной арене.

«У него есть очень много сильных сторон, он хороший менеджер, он всю жизнь руководил то частными компаниями, то Фондом госимущества. В этом у него есть большой опыт. Во-вторых, у него есть связи по всему миру — и в США, и на Ближнем Востоке, и в Турции», — отметил Костенко.

По его словам, он много общался с Рустемом Умеровым и в рабочее, и в нерабочее время. «Я знаю, что он учился и в Турции, у него есть турецкое образование также. И там также у него очень сильные связи, — рассказал нардеп, — Мы были там [в Турции] с парламентской делегацией, там и [лидер крымскотатарского народа] Джемилев был. Очень большая диаспора там крымских татар — несколько миллионов, и они достаточно влиятельны, в том числе в Турции. У нас были запланированы встречи в парламенте, в министерствах, с министром иностранных дел. А потом, когда [президент Турции] Эрдоган узнал, что приехал Джемилев, Умеров и делегация, он сам был за границей, но дал команду своему первому заместителю: пригласили в незапланированное время их в офис их президента, как он называется у них. Мы туда приехали, там нам сделали встречу. Я видел, какое было отношение непосредственно к нашей делегации. Это серьезные связи. Я надеюсь, что они повлияют на дальнейшую роль Турции в этой войне.».

У крымскотатарского народа в Турции в целом большие и значительные связи, напомнил Костенко. Он считает это особенно важным на фоне того факта, что Турция остается стратегическим партнером Украины, «который помогает нам в решении некоторых вопросов, в частности экономических; к которому надо достаточно придирчиво присматриваться и понимать ее середину для того, чтобы правильно строить свои отношения». «Не доверяться на все сто, а нужно как раз выстраивать правильно свои отношения», — подчеркнул Костенко, выразив надежду, что Рустему Умерову это удастся.

6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022-го руководил Фондом госимущества.

