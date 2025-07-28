Об этом 28 июля заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Главная задача — обеспечить надлежащее финансирование украинской культуры в условиях войны. Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы — это те направления, в которых Татьяна уже показала результат в Минэкономики. Бережная имеет большой опыт в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, в частности как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии», — заявила она.

По словам премьера Свириденко, Кабмин планирует впоследствии выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление с четким мандатом и ресурсами.

«Это позволит сфокусироваться на работе над информационной устойчивостью страны. Культурной политике нужен новый импульс», — подытожила она.

17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром — до того она занимала посты первого вице-премьера и министра экономики. Кроме того, депутаты утвердили состав нового Кабмина, однако пост министра культуры остался вакантным.

Кто такая Татьяна Бережная — краткая биография

Татьяна Бережная (девичья фамилия Мацюк) родилась 9 января 1989 года в городе Рогатин (Ивано-Франковская область)

Получила высшее образование в Национальном университете «Киево-Могилянская академия». Получила степень бакалавра по направлению подготовки «Право» и степень магистра по специальности «Правоведение».

С 2011 года работала в Адвокатском объединении «Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры». В 2017 году получила свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью.

Получила ряд наград за свою профессиональную деятельность

В 2017—2021 годах включена Международным юридическим справочником Chambers Europe в перечень рекомендуемых юристов Украины в сфере налогообложения, в частности в налоговых спорах.

В 2018—2021 годах получила награду Международного рейтинга Legal 500 в сфере налогообложения. С 17 июня 2022 года работала на посту заместителя министра экономики Украины.