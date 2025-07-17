NV напоминает главные факты биографии и карьеры Юлии Свириденко и министров ее правительства.

Юлия Свириденко — премьер-министр Украины

39-летняя Юлия Свириденко — 19-й премьер-министр Украины и вторая женщина после Юлии Тимошенко, которая назначена на эту должность. До сих пор в правительстве Дениса Шмыгаля она почти четыре года (ноябрь 2021 — июль 2025) работала как первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины. До того была заместителем главы Офиса президента (2020−2021) и исполняла обязанности главы Черниговской ОГА (2018).

Суспільне со ссылкой на собеседников во власти пишет в профайле на Свириденко, что ее описывают как трудолюбивого менеджера с хорошей политической интуицией, при этом очень лояльного к руководству. До сих пор она часто брала в работу те проекты, о которых ее просил Офис президента. «В Минэкономики [которое до сих пор возглавляла Свириденко] часто обращаются с просьбой: «Юля, сделай», — цитирует Суспільне свой источник в правительстве. Поэтому на момент, когда назрела отставка Дениса Шмыгаля, Свириденко была фактически единственным кандидатом на эту должность.

Замену Шмыгаля на Свириденко собеседники NV ранее назвали усилением позиций руководителя ОП Андрея Ермака, который, по мнению источников, продолжает расставлять во власти «своих людей». «Долгое время была попытка поменять Шмыгаля, который лоялен к президенту и к Офису, но не лично ко второй персоне [Ермаку], — пояснил NV источник во фракции Слуга народа. — А Свириденко — человек, который безапелляционно „под козырек“ все выполняет, лояльный в первую очередь ко второму лицу, а во вторую очередь — к первому».

Свой путь к должности премьер-министра Свириденко начала на Черниговщине, откуда она родом. Ее отец был главой Черниговского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, а мать работала в аппарате областного совета.

В 2015−2017 годах Свириденко возглавляла Департамент экономического развития Черниговской ОГА, также была советницей главы Черниговской ОГА Валерия Кулича. Неудачно баллотировалась в Черниговский городской совет от Блока Петра Порошенко как беспартийная.

В июле-ноябре 2018 года исполняла обязанности главы Черниговской ОГА.

С сентябре 2019 года Юлия Свириденко начала работать в украинском Кабмине. Тогда она была назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года — первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. За это время в министерстве сменились три руководителя, напоминает Чесно — Тимофей Милованов, Павел Кухта и Игорь Петрашко.

В марте 2020 — феврале 2021 Свириденко входила в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на востоке Украины, в частности в рабочую подгруппу по социально-экономическим вопросам.

В декабре 2020 — ноябре 2021 занимала должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака по экономическим вопросам. В частности отвечала за коммуникацию между монобольшинством в парламенте, Кабинетом министров и ОП. Во время работы в ОП также возглавляла Совет по содействию бизнесу. Была участницей комиссии отбора председателя Бюро экономической безопасности (БЭБ), членом наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины, председателем правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

С ноября 2021 года работала первым вице-премьером — министром экономики Украины. В августе 2022 года Свириденко возглавила Межведомственную рабочую группу по вопросам реализации государственной санкционной политики. В 2023 году стала одной из четырех украинок, которые вошли в список 100 «новых лидеров, которые формируют мир» по версии журнала TIME.

Представляя канидидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра в Раде 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ее «за эффективную работу программ поддержки украинского производства и украинского предпринимательства». «Этот опыт работы Юлии ради нашей украинской устойчивости и нашего экономического роста должен быть продолжен и масштабирован как ключевая задача украинского правительства», — добавил он.

Министры правительства Юлии Свириденко

Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации. Став летом 2019 года самым молодым министром в истории Украины, Федоров сейчас остается главным из правительственных «долгожителей». Бывший руководитель digital-инициатив в предвыборной кампании Зеленского, 34-летний Федоров за эти годы «вырос» с должности министра цифровой трансформации Украины до кресла вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий, а теперь и до должности первого вице-премьера. Самым масштабным и известным воплощенным проектом Минцифры является электронный сервис государственных услуг Дія, его расширение и интеграция с другими госуслугами. В день увольнения Кабмина Шмыгаля 16 июля Федоров назвал три главных фокуса своей работы: это военные технологии, цифровизация и первоочередные изменения в управлении образованием. В частности Федоров анонсировал усилия, направленные на перевод школьников с дистанционного образования в офлайн, «в безопасные школы». По данным нардепа Алексея Гончаренко, именно Федоров настоял на сохранении должности министра образования за Оксеном Лисовым, об отставке которого дискутировали ранее.

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий. В Кабмине Шмыгаля 41-летний Кулеба занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий. В этом кресле он проработал чуть меньше года, с сентября 2024-го. До того был заместителем Андрея Ермака как главы Офиса президента (с января 2023-го), в этой роли заменил Кирилла Тимошенко. Перед тем возглавлял Киевскую областную государственную администрацию (в период с 8 февраля 2022 до 15 марта 2022 года в начале полномасштабного вторжения, и затем с мая 2022-го до января 2023 года).

Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. До сих пор занимал должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, также был торговым представителем Украины. В этих ролях работал почти шесть лет — с сентября 2019-го. Еще раньше Качка работал на ведущих ролях в Американской торговой палате в Украине, в международных корпорациях, в Министерстве аграрной политики и продовольствия и в Минюсте, в Государственной фискальной службе Украины. Руководил Украинским медиацентром реформ, присоединился к разработке налоговой реформы при Минфине. В 2025 году входил в состав украинской переговорной команды, которая вела переговоры о ресурсном соглашении по полезным ископаемым с администрацией Дональда Трампа. Сравнивал эти переговоры со сценами «фильмов о мафии» и рассказывал, как члены украинской команды несмотря на огромное давление США пытались оставаться спокойными и сосредоточиться на практических вопросах сделки.

Денис Шмыгаль — министр обороны. Шмыгаль, бывший топ-менеджер в структурах компании ДТЭК Рината Ахметова, работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше, чем кто-либо из его предшественников на этой должности. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней, превзойдя Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 до января 2014 года). Во главе правительства Шмыгаль прошел весь период пандемии COVID-19 и почти 3,5 года полномасштабного вторжения России в Украину. До того, как возглавить Кабмин, уже во времена президентства Зеленского Шмыгаль занимал должности главы Ивано-Франковской ОГА (с августа 2019 до февраля 2020-го), а также вице-премьер-министра Украины — министра развития общин и территорий в правительстве Алексея Гончарука (в феврале-марте 2020 года). На посту главы Минобороны Шмыгаль заменит Рустема Умерова. Как заявил Зеленский, обосновывая его кандидатуру, «колоссальный опыт» Шмыгаля будет полезным в роли министра обороны Украины, поскольку «именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности».

Андрей Сибига — министр иностранных дел. Возглавил МИД вместо Дмитрия Кулебы в сентябре 2024-го года. В этой роли участвовал в нескольких раундах переговоров, которые администрация США Дональда Трампа организовала с Украиной и Россией в бесплодных попытках достичь прекращения огня в развязанной Москвой войне. До назначения министром Сибига работал послом Украины в Турции (2016−2021), заместителем руководителя Офиса Президента Украины (2021−2024).

Игорь Клименко — министр внутренних дел. Сохранил должность главы МВД, которое возглавил зимой 2023 года после трагической гибели предыдущего министра Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах. До работы министром возглавлял Национальную полицию Украины с сентября 2019 до января 2023-го года. Всю жизнь работает в структурах МВД, куда впервые пришел работать психологом в конце 90-х (в частности с 1998 по 2004 проходил службу в органах внутренних дел на должностях психолога, начальника отделения центра практической психологии УМВД в Харьковской области, начальника центра практической психологии Департамента кадрового обеспечения МВД Украины). Окончил Харьковский военный университет (1994), Одесский университет, магистратуру Днепропетровского университета МВД (2014). По данным нардепа Алексея Гончаренко, должность министра обороны в правительстве Юлии Свириденко изначально предложили именно Клименко. «Несколько раз говорили с Клименко, чтобы он возглавил [Минобороны]. Он отказался. И уже потом решили Шмыгаля», — уточнил Гончаренко.

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта. Бедный сохранил должность министра, на которой работает с сентября 2024 года. До этого почти год исполнял обязанности министра молодежи и спорта. В 1999 — 2004 годах был членом Национальной сборной Украины по бодибилдингу. Позже работал тренером и руководитель фитнес-клуба, основал консалтинговую компанию Столица групп. В 2020 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности «публичное управление и администрирование».

Герман Галущенко — министр юстиции. В правительстве Шмыгаля Галущенко занимал должность министра энергетики, работал в этой роли с апреля 2021 года. Галущенко родился и получил юридическое образование во Львове, позже окончил также Украинскую академию внешней торговли. Работал в прокуратуре Львова, в МИД Украины, был представителем Украины в комитете Совета Европы по борьбе с коррупцией. В разные годы занимал должности заместителя руководителя департамента Секретариата (Администрации) президента, после 2011 года — директора департамента судебной работы Министерства юстиции Украины. В 2013−2014 годах работал в компании Энергоатом как исполнительный директор по правовому обеспечению.

Светлана Гринчук — министр энергетики. До этого занимала должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в правительстве Дениса Шмыгаля (с сентября 2024 года). Родом из Черновцов, имеет экономическое образование и степень кандидата экономических наук. В 2016 году возглавила один из департаментов в Министерстве защиты окружающей среды Украины. Отвечала за соблюдение Украиной Парижского климатического соглашения и международных обязательств Киева по Киотскому и Монреальскому протоколам о защите озонового слоя. В 2019 году Гринчук стала советником премьера по вопросам охраны окружающей среды и изменения климата на общественных началах, также была советником министра финансов. В 2022—2023 годах была заместителем министра защиты окружающей среды и заместителем министра энергетики Украины, возглавляла офис реформ при Минэнерго.

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины. До сих пор работал первым заместителем министра финансов в правительстве Шмыгаля. Имеет финансовое образование, свою карьеру в госструктурах начинал с должности главного налогового инспектора Государственной налоговой администрации Украины. В 2010−2016 годах работал ваппарате премьер-министра Украины. В 2016−2018-м возглавлял патронатную службу министра финансов Украины. С апреля 2019 года занимал должность заместителя государственного секретаря секретариата Кабинета министров Украины. С апреля 2020-го работал первым заместителем главы Минфина Сергея Марченко.

Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов. Сохранила свою должность во главе Минветеранов, на которую была назначена в сентябре 2024-го. Родом из Винницы, имеет медицинское образование (Винницкий национальный медицинский университет), также имеет диплом магистра публичного управления и администрирования. Училась в бизнес-школе MIM-Kyiv по программе MBA, также по программе Fulbright Research and Development в Университете штата Нью-Йорк. Занималась исследованием женского лидерства в армии, сотрудничеством с ветеранскими организациями. Прошла путь от врача-интерна городской больницы скорой помощи в Виннице и консультанта по маркетингу и медицинским вопросам до участия в масштабных ветеранских проектах. В 2018—2021 годах была менеджером фонда Повернись живим, в 2021-м — советником по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ. В феврале 2022-го — сентябре 2023-го работала исполнительным директором Украинского ветеранского фонда. С осени 2023 года до сентября 2024-го была заместителем. Министра обороны Украины по вопросам социального развития.

Оксен Лисовой — министр образования и науки. Несмотря на слухи о его увольнении, сохранил должность во главе Минобразования, которую занимает с марта 2023 года. До этого работал учителем, директором Национального центра Малая академия наук Украины (МАНУ, 2010−2023). После начала полномасштабного вторжения России в Украину добровольцем ушел на фронт в составе добровольческого формирования территориальной общины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дистанционно продолжал выполнять обязанности директора МАНУ.

Виктор Ляшко — министр здравоохранения. Возглавляет Минздрав с мая 2021 года, стал известен украинцам как главный государственный санитарный врач Украины во время пандемии COVID-19. В правительство пришел в декабре 2019 года как заместитель министра Зоряны Скалецкой. До того возглавлял общественную организацию Инфекционный контроль в Украине, был консультантом по вопросам общественного здоровья в проекте USAID Реформы ВИЧ-услуг в действии. С 2014 по 2016 год Ляшко был одним из экспертов Реанимационного пакета реформ. В 2018-м вернулся на государственную службу, заняв пост заместителя генерального директора Центра общественного здоровья, который тогда возглавлял Владимир Курпита.

Сергей Марченко — министр финансов. Один из министров, которые дольше всего сохраняют свои должности в правительстве. Возглавляет министерство финансов с марта 2020 года. С 2002-го работал на разных должностях в Министерстве финансов Украины, Государственной фискальной службе, комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Камбина. С 2011-го входил в состав координационного центра по внедрению реформ при президенте Украины. Участвовал в разработке Бюджетного кодекса Украины, принятого в 2014 году. Координировал написание пакета законопроектов по изменению системы финансирования и автономизации учреждений здравоохранения. В течение 2016−2018 годов работал заместителем министра финансов Украины, позже до мая 2019-го — заместителем главы Администрации президента Украины. В 2023 году Сергей Марченко возглавлял Совет управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. До сих пор должность министра экономики и одновременно первого вице-премьера занимала Юлия Свириденко. Ее первый заместитель в этой роли, Алексей Соболев, теперь возглавит Минэкономики. Он имеет значительный опыт работы в инвестиционном и финансовом секторе. Работал управляющим активами в Dragon Asset Management, советником министра инфраструктуры (2015−2016), руководил проектом Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine (в 2016—2018 годах), осуществлял координацию разработки ИТ решений для прозрачной продажи государственных активов. С 2018 года возглавлял госпредприятие Прозорро.Продажи. С января 2023 года был назначен на должность заместителя министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Первым заместителем министра стал с июля 2024-го.

Министр культуры — должность пока остается вакантной. Николай Точицкий потеряет должность министра культуры и, по данным нардепа Ярослав Железняка, может быть назначен «послом в Страсбург» (постоянное представительство Украины при Совете Европы, базирующееся во Франции). Железняк также сообщал, что должность министра предлагали нескольким кандидатурам, среди них — Вероника Селега, соучредительница общественной организации Библиотека будущего.