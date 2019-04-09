Новый избирательный кодекс может быть проголосован до выборов Верховной Рады - Парубий Сегодня, 05:55 882 Цей матеріал також доступний українською скриншот видео Телеканал ICTV / Youtube Андрей Парубий скриншот видео Телеканал ICTV / Youtube

Новый избирательный кодекс с открытыми списками может быть проголосован в Верховной Раде до парламентских выборов 2019, заявил председатель ВР Андрей Парубий в эфире телеканала ICTV.

Отвечая на вопрос, может ли быть кодекс принят до выборов Верховной Рады, Парубий отметил, что "это возможно".

"Я могу сказать, что я для этого сделаю все возможное, как председатель украинского парламента. И еще ни разу мы не отходили от тех планов, которые у нас есть, и не терпели поражения. Поэтому я надеюсь. Я скажу так, это будут мягкие слова, что мы сможем пройти те 4 тысячи правок и сможем принять положительное решение", - сообщил Парубий.

По словам председателя ВР, проект нового избирательного кодекса стоит на повестке дня Верховной Рады в следующие полгода.

"Парламент и в дальнейшем за те полгода будет работать и заниматься содержательными вещами. У нас на повестке дня есть и избирательный кодекс, и целый ряд важных законов... Я являюсь автором избирательного кодекса, который в первом чтении набрал 226 голосов. Это тоже моя большая амбиция. И я имею большие надежды, что мы сможем этот путь пройти", - добавил Парубий.

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Парламентские выборы в Украине назначены на 27 октября 2019 года.

