Новый хит. Партия Голос Святослава Вакарчука заявила, что идет в политику всерьез и надолго — репортаж НВ Сегодня, 11:06 Цей матеріал також доступний українською Наталья Кравчук / НВ 8 июня в Киеве прошел съезд партии Святослава Вакарчука Голос Наталья Кравчук / НВ

В субботний вечер, 8-го июня, на Старокиевской горе возле Национального музея истории лидер рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук презентовал список новой партии Голос и новый музыкальный хит.

«О т воен уставшая, но никем не сломлена, расцветай, земля моя», — пел Вакарчук в 22:00, выступая на бесплатном концерте, прошедшем после окончания съезда его партии Голос. «Мы идем вперед и покажем, что Украина может стать страной свободных и достойных людей», — говорил со сцены лидер ОЭ зрителям, которые массово подтянулись на Старокиевскую гору ближе к началу концерта, а не съезда.

«Мы опоздали, продолжайте!», — вызывала на бис Вакарчука и Океан Эльзы одна из зрительниц. Но время было уже позднее — 22:15, и Святослав Вакарчук вместе с группой покинул киевскую сцену, чтобы на следующий день начать региональный концертно-политический тур. Вот так Вакарчук и вошел в большую украинскую политику. Это, как он выразился сам, всерьез и надолго.

Съезд партии Голос должен был начаться в 18:30 в холле Национального музея истории. Аккредитованных на это событие журналистов вначале ждал неприятный сюрприз. Оказывается, за съездом им можно было наблюдать лишь с улицы, смотря прямую трансляцию на больших экранах. В здание же Нацмузея пускали лишь участников съезда.

Вначале журналисты не скрывали своего недовольства. «Было бы правильно всем развернуться и уйти домой. Трансляцию можно смотреть и дома», — говорил один из фотокорреспондентов. Начался съезд, и, смотря телетрансляцию, возмущение СМИ постепенно пропадало. Было видно, что в помещении Нацмузея очень жарко и мало места. Участники съезда Голос снимали пиджаки, а Святослав Вакарчук ближе к окончанию партийного собрания переодел рубашку, оставшись в футболке.

Фото: Наталья Кравчук / НВ

В первые 20 минут съезда Святослав Вакарчук читал короткую приветственную речь, а участники съезда единогласно голосовали за все пункты повестки дня. После чего началось оглашение первой 10-ки, а потом и первой 20-ки кандидатов в народные депутаты Украины от партии Голос по пропорциональным спискам. «Я готов быть лидером и лицом партии, но я не собираюсь узурпировать власть. Это наша общая ответственность», — обращался к участникам съезда лидер ОЭ.

Сам список кандидатов зачитывал со сцены Ярослав Юрчишин, бывший исполнительный директор Transparency International Украина и № 7 в списке Голоса.

Первая десятка Вакарчука выглядит так:

1. Святослав Вакарчук;

2. Юлия Клименко — глава избирательного штаба партии Голос, экс-замминистра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса;

3. Кира Рудик — глава IT-компании Ring Ukraine, которую в 2018-м году купил Amazon за $1 млрд;

4. Ярослав Железняк — специалист по связям между правительством и парламентом;

5. Александра Устинова — экс-член правления Центра противодействия коррупции (ЦПК), выпускница программы Центра демократии, развития и права Стэндфордского университета;

6. Олег Макаров — партнер юрфирмы Кисиль и партнеры, депутат Киевского горсовета (депутатская группа Киевская команда Сергея Гусовского);

7. Ярослав Юрчишин — экс-исполнительный директор Transparency International Украина;

8. Сергей Рахманин — заместитель главного редактора газеты Зеркало недели и ведущий программы Апокриф на Радио НВ;

9. Соломия Бобровская — бывший замглавы Одесской ОГА, когда ее возглавлял Михеил Саакашвили;

10. Ольга Стефанишина — экс-заместитель и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Фото: Наталья Кравчук / НВ

Также в списке Голоса известный киборг Роман Костенко (№ 14); Иван Примаченко, основатель онлайн курсов Prometheus (№ 24); Александра Дворецкая, исполнительный директор Восток-SOS (№ 29) и известный телеведущий и волонтер Сергей Притула (№ 30).

По мажоритарным округам от Голоса идут 4 действующих нардепа — еврооптимисты Виктория Войцицкая, фракция Самопоміч; Павел Ризаненко, член фракции БПП; внефракционная Виктория Пташник и Леонид Емец из фракции Народный фронт — один из тех, кто брал экс-депутата Николая Мартыненко, подозреваемого НАБУ и САП в коррупции, на поруки.

В работе съезда, по словам Юрчишина, также приняли участие 20 членов Украинской галицкой партии. Экс-глава этой партии Роман Лозинский попал в пропорциональную часть списка, другие его соратники идут по мажоритарным округам.

После окончания партийного собрания Святослав Вакарчук и многие члены его политической команды вышли на улицу, где воздух был гораздо свежее и прохладнее, чем на душном съезде.

Еще около часа Вакарчук отвечал на вопросы журналистов. И хотя на сцене стояли и другие кандидаты от Голоса, все вопросы были направлены к лидеру и лицу партии.

Святослав Вакарчук рассказал, что на парламентскую кампанию уже удалось собрать около 80 млн. грн., что партия Голос отправится в региональный тур по Украине и что в политике они надолго. «Среди нас есть будущие спикеры парламента и будущие президенты», — мечтательно заявил он.

После окончания брифинга НВ поинтересовался у нардепа Виктории Войцицкой, не боится ли она, что Голос повторит судьбу партии Самопомич, которая провела в парламент много новых лиц, но в итоге большая их часть покинула команду мэра Львова Андрея Садового. «Я уверена, что команда Голоса будет успешной и монолитной», — уверенно ответила она.

Фото: Наталья Кравчук / НВ

В это время на Старокиевской горе стемнело. Многочисленные зрители ожидали начало концерта, сидя на зеленой лужайке. Но как только Вакарчук запел, все политические разговоры возле Нацмузея прекратились. Осталась только музыка ОЭ, светящиеся мобильные телефоны и восторг от любимых песен.

Подобная технология — сочетание избирательной кампании и концертов — всего за пару месяцев успешно сработала. Поэтому 5,6%, которые сейчас есть, по данным соцопросов, у Голоса Вакарчука, скорее всего, не предел для его партии.

Съезд партии Святослава Вакарчука Голос В субботний вечер, 8-го июня, на Старокиевской горе возле Национального музея истории лидер рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук презентовал список новой партии Голос и новый музыкальный хит

Кристина Бердинских / НВ