«Четкий сигнал приоритетов». Новый глава МИД Италии свой первый телефонный разговор провел с Кулебой
Антонио Таяни (Фото:GUGLIELMO MANGIAPANE via Reuters)
Новый министр иностранных дел Италии Антонио Таяни свой первый телефонный разговор в должности провел с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
«Я ценю, что Антонио Таяни провел свой первый телефонный разговор в должности министра иностранных дел Италии со мной. Четкий сигнал приоритетов нового правительства», — написал украинский министр.
Он добавил, что во время разговора он пожелал Таяни успехов и подчеркнул, что безусловным приоритетом сейчас является быстрое предоставление Украине систем противовоздушной обороны.
Накануне президент Италии Серджо Маттарелла поручил лидеру правой партии Братья Италии Джорджи Мелони сформировать новое правительство.
Главой МИД и вице-премьером стал Антонио Таяни (бывший еврокомиссар и председатель Европарламента с 2017 по 2019 годы).