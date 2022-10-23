«Четкий сигнал приоритетов». Новый глава МИД Италии свой первый телефонный разговор провел с Кулебой 23 октября, 08:35 Антонио Таяни (Фото:GUGLIELMO MANGIAPANE via Reuters)

Новый министр иностранных дел Италии Антонио Таяни свой первый телефонный разговор в должности провел с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.



Об этом Кулеба сообщил в Twitter.



«Я ценю, что Антонио Таяни провел свой первый телефонный разговор в должности министра иностранных дел Италии со мной. Четкий сигнал приоритетов нового правительства», — написал украинский министр.



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Он добавил, что во время разговора он пожелал Таяни успехов и подчеркнул, что безусловным приоритетом сейчас является быстрое предоставление Украине систем противовоздушной обороны.



Накануне президент Италии Серджо Маттарелла поручил лидеру правой партии Братья Италии Джорджи Мелони сформировать новое правительство.

Главой МИД и вице-премьером стал Антонио Таяни (бывший еврокомиссар и председатель Европарламента с 2017 по 2019 годы).

