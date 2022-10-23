«Четкий сигнал приоритетов». Новый глава МИД Италии свой первый телефонный разговор провел с Кулебой

23 октября, 08:35
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Антонио Таяни (Фото:GUGLIELMO MANGIAPANE via Reuters)

Антонио Таяни (Фото:GUGLIELMO MANGIAPANE via Reuters)

Новый министр иностранных дел Италии Антонио Таяни свой первый телефонный разговор в должности провел с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

«Я ценю, что Антонио Таяни провел свой первый телефонный разговор в должности министра иностранных дел Италии со мной. Четкий сигнал приоритетов нового правительства», — написал украинский министр.

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Он добавил, что во время разговора он пожелал Таяни успехов и подчеркнул, что безусловным приоритетом сейчас является быстрое предоставление Украине систем противовоздушной обороны.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1583857965869969414

Накануне президент Италии Серджо Маттарелла поручил лидеру правой партии Братья Италии Джорджи Мелони сформировать новое правительство.

Главой МИД и вице-премьером стал Антонио Таяни (бывший еврокомиссар и председатель Европарламента с 2017 по 2019 годы).

https://www.youtube.com/watch?v=6qbOQejghEY&feature=emb_title
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Италия ПВО Украина Дмитрий Кулеба Антонио Таяни

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