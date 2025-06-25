Новый генпрокурор Кравченко назначил трех своих заместителей

25 июня, 14:49
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко назначил своими заместителями Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко (Фото: koda.gov)

Новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал приказы о назначении трех своих заместителей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в среду, 25 июня.

Совет прокуроров Украины на заседании принял решение о предоставлении рекомендаций на назначение Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко.

Кравченко согласился с этим решением и 24 июня подписал приказы об их назначении на должности своих заместителей.

В ОГП отметили, каждый из заместителей будет отвечать за определенное направление работы в органах прокуратуры.

До этого Крым занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры. Вдовиченко ранее исполняла обязанности главы Киевской городской прокуратуры. В то же время Лещенко работал на руководящей должности в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта ОГП.

25 июня заместители генпрокурора приступили к выполнению своих обязанностей, добавили в ОГП.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины.

Руслан Кравченко с 31 декабря 2024 года возглавлял Государственную налоговую службу. До этого он работал в прокуратуре Крыма, а после оккупации — в других регионах Украины, а также в Главной военной прокуратуре и в Офисе генпрокурора. В 2021—2023 годах возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру, которая расследовала военные преступления РФ. В 2023 году Кравченко участвовал в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В апреле 2023-го Зеленский назначил его главой Киевской ОГА, которую он возглавлял до 30 декабря 2024-го.

До Кравченко генеральным прокурор был Андрей Костин, который подал в отставку 22 октября 2024 года на фоне расследований о незаконном предоставлении статуса инвалидности прокурорам из Хмельницкой области.

Редактор: Ева Сластнова

