Нового генпрокурора могут назначить в ближайшие 10 дней — Арахамия

21 июля, 18:16
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия (Фото:Слуга народа/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия (Фото:Слуга народа/Facebook)

Нового генпрокурора могут назначить в ближайшие 10 дней, сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

«В ближайшие 10 дней ждем назначения нового Генерального прокурора. Его первой и главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как этого требует Президент Украины», — написал он в Telegram.

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Арахамия также обратился в Конкурсную комиссию по избранию руководителя САП с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок.

Верховная Рада уволила Венедиктову с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского после ее отстранения от занимаемой должности 17 июля. Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников подконтрольного ей ведомства.

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Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко. 19 июля УП со ссылкой на источники сообщило, что должность генпрокурора могут занять Симоненко, нардеп Андрей Костин или глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.

Нового руководителя САП не могли избрать уже два года. 19 июля Конкурсная комиссия приняла решение подать на рассмотрение генеральному прокурору представление о назначении Александра Клименко на должность руководителя САП.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Назначение на должность Давид Арахамия Офис генерального прокурора

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