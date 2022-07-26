«Вероятность — 99%». Власти определились с новым генпрокурором — УП 26 июля, 22:22 Андрей Костин (Фото:Ukrainian Bar Association / Facebook)

В ближайшее время в Верховную Раду могут внести представление о назначении новым генеральным прокурором народного депутата Слуги народа Андрея Костина, сообщает УП.

По словам информированных собеседников издания в окружении президента и во фракции Слуга народа, кандидатура Андрея Костина «на 99% вероятности» в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение.

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По словам источников, сейчас в ОПУ решают, стоит ли назначать нового главу СБУ. Рассматривается рабочий вариант, что в Службе останется и.о. руководителя — Василий Малюк.

Кроме того, источники в Слуге народа сообщают, что на следующем заседании Рада планирует отправить народную депутатку СН Ольгу Совгирю работать судьей Конституционного Суда.

Ранее источники НВ в окружении президента также сообщили, что новым генпрокурором может стать Андрей Костин.

Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского после ее отстранения от должности 17 июля. Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока является заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, Венедиктову ждет назначение на дипломатическом уровне. Какое именно, он не уточнил. По информации источника LB.ua, экс-генпрокурора могут назначить послом Украины в Швейцарии.

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