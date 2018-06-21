Новый глава Донецкой военно-гражданской администрации. Что о нем известно

В августе 2017 года Александр Куц возглавил главное управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях

Донецкую область возглавит генерал СБУ Александр Куц: его кандидатуру накануне утвердило правительство, сообщил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации и новый аудитор НАБУ Павел Жебривский. Он считает, что президент утвердит Куця на должность. О новом кандидате - в сюжете Радио НВ.

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41-летний генерал-майор СБУ. С 2009 до 2014 Александр Куц был заместителем начальника борьбы с коррупцией и организованной преступностью главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Военно-гражданская администрация полностью подчинена президенту

После 2014 года в документах упоминается, как заместитель начальника главного управления столичного СБУ.

В частности, в этот период Куц был награжден грамотой За многолетний добросовестный труд по случаю 22 годовщины со дня создания СБУ. 14 октября 2016 указом президента Петра Порошенко получил звание генерал-майора. С 2015 до 2017 года Александр Куц возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области. В августе 2017 года он стал руководить только что созданным главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Преемник Жебривского

Неожиданности не произошло, предварительно обсуждалось, что руководителя Донецкой администрации назначать именно из силовиков. Кроме того, у Александра Куця достаточно опыта в области управления, считает директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков. Он добавил, что Куц и Жебривский плотно сотрудничали.

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И последний, вероятно, доволен тем, кто сейчас возглавит военно-гражданскую администрацию. Перед новым руководителем стоит основная задача - безопасность населения и соблюдения прав и свобод людей на этой территории, добавил Разумков.

"Подготовят базу по борьбе с коррупцией и контрабандой. Если новый глава будет двигаться в этом направлении и у него все получится, это будет очень большим плюсом для его карьеры. Силовое направление будет для него приоритетным", - отметил Разумков.

По документам, с 2014 года Куц - заместитель начальника главного управления столичного СБУ

Военно-гражданская администрация не является органом самоуправления, это структура полностью подчинена президенту, отметил политический эксперт Александр Солонтай. Пока рано оценивать целесообразность назначения Куця, но опыта ему точно не хватает, сказал эксперт.

"Назначение из этой отрасли не выглядит как нелогичное с точки зрения сферы. А с точки зрения опыта в управлении развитием и приоритетности задач, которые стоят для Донецкой области, то человек ничего в этом не смыслет. Может разберется, но то, что он новый в этой сфере, это точно. Так, человек смыслит как раз в войне, в преодолении конфликта, в вопросе обороны. Но я считаю, что для Донецкой области сейчас приоритет - это местное экономическое развитие", - сообщил Солонтай.

13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой ОВГА по собственному желанию.