Новый избирательный кодекс будет иметь принципиально новую систему выборов в парламент - нардеп Черненко Сегодня, 07:42 197 Цей матеріал також доступний українською Александр Черненко/Facebook Черненко сказал, что кодекс почти готов

Народный депутат от БПП Александр Черненко рассказал в эфире Прямого об основных нововведениях избирательного кодекса, который должны принять в ближайшее время.

Он отметил, что в случае, если депутаты не будут вносить многочисленных поправок, для принятия нового кодифицированного закона понадобится несколько дней, ведь проект практически готов.

Основной новацией кодекса станет избирательная система в парламент, которая будет основываться на новых принципах - полностью открытые списки и наличие региональных списков "В случае принятия нужно будет провести просветительскую работу для каждого человека. Это очень много работы и с этим желательно не затягивать", - добавил нардеп.

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