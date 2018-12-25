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Новый избирательный кодекс будет иметь принципиально новую систему выборов в парламент - нардеп Черненко

Сегодня, 07:42
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Александр Черненко/Facebook

Черненко сказал, что кодекс почти готов

Народный депутат от БПП Александр Черненко рассказал в эфире Прямого об основных нововведениях избирательного кодекса, который должны принять в ближайшее время.

Он отметил, что в случае, если депутаты не будут вносить многочисленных поправок, для принятия нового кодифицированного закона понадобится несколько дней, ведь проект практически готов.

Основной новацией кодекса станет избирательная система в парламент, которая будет основываться на новых принципах - полностью открытые списки и наличие региональных списков "В случае принятия нужно будет провести просветительскую работу для каждого человека. Это очень много работы и с этим желательно не затягивать", - добавил нардеп.

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Теги:   Фракция БПП Александр Черненко Верховная Рада

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