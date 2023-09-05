Срывают сотрудничество с МВФ и ЕС. Шабунин рассказал о новых поправках к законопроекту об э-декларациях 5 сентября, 02:11 Верховная Рада (Фото:Martin Schulz/Flickr)

Народные депутаты рассмотрели новые правки к закону об электронном декларировании. Одна из них предлагает оставить декларации закрытыми.

Об этом сообщил председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.



По его словам, на правоохранительном комитете депутаты от Слуги народа Максим Бужанский и Максим Павлюк «провели» правку, которая не была предметом законопроекта, и таким образом внесли изменения в Уголовный кодекс.

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Этим они «уничтожают суть декларирования», а также срывают сотрудничество с МВФ и вступление Украины в Европейский Союз, убежден Шабунин.

Согласно этой правке, если чиновник не задекларировал арендованное имущество, то при определении наказания будут учитывать только сумму, которую он должен платить за аренду такого имущества. А если аренда бесплатная или ее стоимость занижена, то ответственности «не будет вообще», говорит глава ЦПК.

Так, чиновники, которые записали имущество на родственников, но «пользуются» им, смогут не вносить его в декларации. По словам Шабунина, если такие активы и найдут, то будет предусматриваться административный штраф от 17 тысяч гривен.

«Правка также может позволить избежать ответственности за недекларирование активов, где декларант является не прямым владельцем, а бенефициаром. То есть все оформленное на оффшоры имущество также можно будет не показывать и не нести ответственность за это», — утверждает глава ЦПК.

Сам комитет по правоохранительной деятельности сформулировал еще одну правку, которая позволит не вносить в Реестр коррупционеров чиновников, которые «солгали в декларации на сумму до 1 миллиона 300 тысяч гривен» — за это надо будет заплатить только штраф.

«Делают они это специально в обход антикоррупционного комитета и основного законопроекта № 9534 о восстановлении декларирования», — заявил Шабунин.

Кроме того, на антикоррупционном комитете приняли правку, которая позволит оставлять электронные декларации чиновников закрытыми.

Так, реестр деклараций хотят закрыть еще на год, а в этом году открывать отдельные декларации позволят только с согласия самих чиновников.

Предложения по новым поправкам Шабунин назвал «пощечиной обществу от народных депутатов».

«Единственный шанс для Рады сейчас избежать позора перед ЕС, послами G7 и, самое главное, перед собственными гражданами — проголосовать в зале за правку, которая обеспечит открытие информации о „военном“ состоянии чиновников», — отмечает Шабунин.

Голосование в парламенте по электронному декларированию должно состояться уже 5 сентября.