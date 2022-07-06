Ограничение на передвижение по Украине: омбудсмен раскритиковал решение Генштаба о новых правилах для военнообязанных 6 июля, 11:58 Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к Зеленскому из-за новых правил для военнообязанных (Фото:Офіс Омбудсмана України/Telegram)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец раскритиковал решение о новых правилах для военнообязанных касательно ограничения на передвижение в пределах Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому как гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина и Верховного Главнокомандующего ВСУ.

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По словам Лубинца, вызывает обеспокоенность отсутствие в приказе четкой регламентации по границам региона, для выезда за пределы которого требуется разрешение для военнообязанных. Также в документе не указаны цели выезда.

«Не предусмотрены приказом и экстренные случаи, когда такой выезд для военнообязанного является насущным и не требует промедлений (смерть или болезнь родных, срочные командировки по работе и т. п. ). Также разработчиками не учтена возможность ТЦК и СП (которые и до полномасштабной агрессии имели возможность принимать посетителей раз в неделю) на обработку обращений желающих получить соответствующие разрешения», — пояснил он.

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Омбудсмен почеркнул, что при проработке приказа не соблюдена одна из составляющих принципа верховенства права — принципа правовой определенности, гарантирующего обеспечение легкости выяснения содержания права и возможность воспользоваться этим правом в случае необходимости.

«Это может содержать реальную угрозу соблюдению конституционных прав и свобод граждан Украины, в частности на свободу перемещения и на труд, и, как следствие, достаточный уровень жизни как непосредственно военнообязанных, так и членов их семей, а также составляет определенные коррупционные риски, что неприемлемо», — подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен попросил Зеленского безотлагательно вмешаться для разрешения ситуации, чтобы предупредить возможное нарушение прав украинцев.

5 июля стало известно, что в Украине действуют дополнительные ограничения для военнообязанных, которые намерены изменить свое место жительства или пребывания — даже в пределах Украины.

Такое решение Генштаба вызвало общественный резонанс.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что, если призывник или военнообязанный планирует выезд за пределы своего района и области, ему нужно взять разрешение в ТЦК (территориальном центре комплектования).

«Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось», — сообщил он.



Представитель Генштаба ВСУ полковник Александр Хлысь уточнил, что разрешения будут нужны для выезда за пределы области. Он отметил, что норма уже была в законодательстве Украины к началу войны. По словам Хлыся, Генштаб сейчас работает с Минцифры над тем, чтобы упростить получение разрешений через приложение Дія.

Координаторка движения адвокатов ВСУ Евгения Рябека говорила, что военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений, а речь шла об упорядочении учета лиц, меняющих место жительства или место регистрации.

Позже группа народных депутатов Верховной Рады внесла в парламент законопроект об отмене нормы 1992-го года о запрете перемещения между областями военнообязанных мужчин и призывников.

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