Новые права учеников и доплаты учителям. Какие изменения предусматривает следующий этап образовательной реформы 31 мая, 14:04 Цей матеріал також доступний українською school1.cn.ua По словам Гриневич, дети смогут строить «индивидуальную траекторию обучения» school1.cn.ua

Выбор предметов учениками, новые доплаты учителям и обязательная домедицинская помощь — Верховная Рада сделала еще один шаг к принятию закона о полном общем среднем образовании. Об этом говорится в сюжете Радио НВ.



Новые возможности для детей

30 мая документ приняли в первом чтении. Масштабная реформа образования уже начата, напомнила в ходе заседания министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Законопроект о среднем образовании должен закрепить образовательную реформу как стратегический приоритет государства. Документ дает реальные механизмы для реализации реформы.

Документ позволяет создавать межклассные группы для изучения выборочных предметов

«Для детей очень важной возможностью станет построение индивидуальной траектории обучения. Если ребенок ходит в музыкальную школу или в спортивную школу, он может причислить это учебное время и свои достижения в школьный учебный план. Так же для нас важно, что родители могут обратиться к руководителю учебного заведения и гармонизировать те занятия ребенка с его непосредственным образовательным процессом в школе», — сказала министр.



Это будет касаться и домашнего обучения, добавила Гриневич. Также законопроект расширяет возможности влияния родителей на учебный процесс.



Законопроектом предусматривается создание медиатек и ресурсных комнат в школах. Дети на длительном стационарном лечении смогут получить защищенное законом право получать образование в медучреждениях.

Чтобы в школе учитывались образовательные и психологические потребности детей, проект предусматривает два адаптационных цикла: первый — в первом-втором классах, второй — в пятом-шестом. Документ позволяет создавать межклассные группы для изучения выборочных предметов, когда дисциплину слушает не один класс, а сборная группа учащихся классов одной параллели и смежных классов.

Что изменится для учителей и родителей

Для учителей документ предусматривает реальную педагогическую автономию в создании программ, разработке собственной системы оценивания и поощрения ученика, повышении квалификации по своему выбору и за счет государства.

Появляется больше доплат для учителей. От 10 до 20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами. Они смогут получать дополнительные доплаты, которые, благодаря закону, сможет устанавливать основатель заведения — область, город или район, где расположена школа. Документ предлагает ввести педагогическую интернатуру. Молодой учитель, придя в заведение после обучения, получит наставника, который будет консультировать, направлять и заниматься благополучием и развитием педагога. При этом наставник будет получать 20% доплаты к зарплате за такую супервизию и будет лично заинтересован в успехе молодого учителя.

От 10 до 20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами

Также проектом предусматривается, что все учителя пройдут курсы подготовки по домедицинской помощи. Родители детей с особыми образовательными потребностями получат возможность сопровождать детей на уроках. Родители смогут инициировать проведение внепланового аудита учебного заведения. Коллектив школы и родители будут играть совещательную роль при выборе нового руководителя, но конкурс будет проводить независимая комиссия.



Родители уже оценили преимущества закона. Дочь киевлянки Людмилы Андреевой профессионально занимается танцами и одновременно должна сдавать зачеты по хореографии, которая является обязательным предметом в школе. Как рассказала женщина в комментарии Радио НВ, уровень преподавания там, ниже того, что уже имеет ее дочь. Конечно, это не серьезная проблема, однако это время можно было бы использовать по-другому с пользой, считает Людмила. Например, сделать домашнее задание по математике или какому-то другому предмету или просто отдохнуть.

«Это раз в неделю для всех абсолютно детей как основы классического танца. Но у меня были трудности с тем, чтобы как-то уговорить ребенка туда ходить. Она и так очень много танцует, и того же классического танца у нее достаточно. Она говорит: „Что я вообще там делаю? Я зря трачу время“. Она считает, что там элементарный абсолютно уровень, что логично, так как у других детей нет подготовки. И дети, которые не просто ходят куда-то на танцы, а каким-то образом подтверждают, у них есть достижения, возможно, это было бы здорово, чтобы это был фактор освобождения», — говорит Андреева.

Нормы по языку обучения

Среди важных положений законопроекта — нормы относительно языка обучения, детализирующие подходы, определенные законом Об образовании. После консультаций и переговоров в законопроекте предлагаются три модели имплементации языковых норм для нацменьшинств.

В частности, первая — прежде всего для крымских татар — закладывает обучение на языке коренного народа с первого по последний класс наряду с основательным изучением украинского языка.

Прежде всего для крымских татар законопроект предусматривает обучение на языке коренного народа с первого по последний класс наряду с основательным изучением украинского языка

Вторая — для школ с языком обучения нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС, — предполагает обучение на материнском языке в начальной школе. В пятом классе не менее 20% годового объема учебного времени преподавание должно быть на украинском с постепенным увеличением объема до не менее, чем 40%, в девятом классе. Со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях предметы должны преподаваться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной с украинским языковой семье, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа тоже будет на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с пятого класса — не менее 80% учебного времени преподавание должно быть на государственном языке. Однако, считает эксперт по вопросам образования Андрей Черных, по этому вопросу еще будут возникать споры. Ведь, по крайней мере для Венгрии, это остается неприемлемым.

«Специалисты из Министерства иностранных дел скажут, что такая формулировка может решить проблему с нашими зарубежными друзьями. Но, судя по риторике Венгрии, вряд ли это будет. Дискуссия будет. Это единственная просьба от другой страны — оставьте так, как все было — обучение на языке национального меньшинства всем предметам. Их только это устраивает. Нам достаточно только претензий Венгрии, чтобы заблокировать все отношения со странами НАТО», — заявил Черных.

В то же время, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский заявил, что между первым и вторым чтениями можно будет урегулировать все спорные моменты.

«Для этого мы создадим рабочую группу. Она фактически уже создана под руководством коллеги, народного депутата Тараса Кременя. Мы можем за две-три недели урегулировать все вопросы и выйти на второе чтение. Это всем нам позволит построить нормальное образовательное пространство в полном общем среднем образовании. Это прогрессивный закон, который фактически формирует новую образовательную парадигму», — заявил Спиваковский.

Напомним, выпускники 2019 года получат вместо аттестатов свидетельства о получении полного общего среднего образования, после окончания четвертого класса школьники получат свидетельство о получении начального образования, после девятого класса — о получении базового среднего образования.