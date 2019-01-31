Новые и старые лица. Что соцопросы говорят о шансах кандидатов в президенты Украины Вчера, 21:22 780 Цей матеріал також доступний українською EPA Более 80% украинцев готовы принять участие в выборах президента EPA

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, согласно опросам. Второе место разделяют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко.



Об этом свидетельствуют результаты сразу двух последних исследований, которые проводились в январе.

Так, по исследованию социологической группы Рейтинг, Зеленского поддерживают 19% опрошенных, из тех кто определился. В свою очередь, опрос, проведенный Центром социальных и маркетинговых исследований Социс, Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова свидетельствует, что Зеленский набирает 23%.

За кого будут голосовать украинцы

Согласно исследованию трех социологический компаний, второе место разделяют Порошенко и Тимошенко. Отмечается, что более 80% украинский готовы принять участие в выборах президента. А если бы президентские выборы состоялись сегодня, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Детали – в сюжете Радио НВ.

Почти четверть избирателей еще не знают, за кого проголосуют

За Владимира Зеленского готовы голосовать 23% украинцев. Второе место разделили Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, они набрали 17% и 16% соответственно. Юрия Бойко готовы поддержать 9% из тех, кто намерен голосовать, Анатолия Гриценко – 8%, а Олега Ляшко – 7%.

Почти четверть избирателей еще не знают, за кого отдадут свой голос. В то же время, наиболее вероятными победителями на президентских выборах респонденты считают Порошенко и Тимошенко. Каждый пятый верит в выигрыш действующего президента, и почти столько же – в победу лидера Батькивщины. Победу Зеленского прогнозируют лишь 10% респондентов.

Исследование провели с 16 по 29 января. В нем приняли участие 11 тыс. совершеннолетних респондентов из всех областей Украины (без учета оккупированных территорий). Статистическая погрешность – чуть менее 1%.

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Зеленский через призму сериалов

Электорату импонирует то, что Зеленский критикует действующую власть в такой форме, как это делают рядовые граждане. Кроме того, на рост его рейтинга повлияло новогоднее поздравление. Такое мнение в интервью Радио НВ высказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Зеленского воспринимают через призму его политических сериалов

Он добавил, что большинство будущих избирателей, которые планировали голосовать за Святослава Вакарчука могут предпочесть Зеленского. Эксперт объяснил это тем, что их обеих поддерживал аполитический электорат, который хочет видеть новые лица в политике. Остальные сторонники Вакарчука вряд ли будут голосовать за пророссийских политиков, они распределят голоса среди условно проевропейских кандидатов.

"Новогоднее поздравление президента сыграло ему в плюс, и я думаю, что здесь речь не столько о Зеленском, сколько большой процент людей негативно относятся к Порошенко, и альтернатива Порошенко была воспринята положительно. Во-вторых, Зеленского воспринимают через призму его политических сериалов. Он достаточно четко уловил и понял, и изобразил мысли значительной части украинцев", – отметил Быченко.

Быченко добавил, что трудно прогнозировать, как распределятся симпатии тех, кто еще не определился с выбором. Однако, как показал опыт прошлых выборов, электорат, который не определился накануне выборов, в основном голосовал против действующей власти.

Второй тур и антирейтинг

По данным группы Рейтинг, Владимир Зеленский делит первое место вместе с Юлией Тимошенко. Первого поддерживают 19% из тех, кто намерен идти на выборы, а лидера партии Батькивщина – 18%. В то же время, Петру Порошенко отдают свой голос 15% опрошенных.

Кандидата в президенты Юрия Бойко поддерживают 10% опрошенных, Анатолия Гриценко – 8%, а Олега Ляшко – 7%. Евгений Мураев, Александр Шевченко, Андрей Садовый, Александр Вилкул получили примерно по 3%.

Действующий президент возглавляет антирейтинг

По данным опроса, во втором туре Владимир Зеленский выигрывает у Петра Порошенко с преимуществом в 15%. Юлия Тимошенко также имеет больше шансов, чем действующий президент. Только в паре с Юрием Бойко Петр Порошенко имеет преимущество в 2%.

В то же время, почти четверть респондентов считает, что следующим президентом станет Юлия Тимошенко. Более 16% верят в победу Порошенко, а каждый десятый уверен в выигрыше Владимира Зеленского.

При этом действующий президент возглавляет антирейтинг: почти половина граждан отметили, что не проголосуют за него ни в коем случае, треть опрошенных заявили, что не отдадут свои голоса за Юлию Тимошенко, четверть – за Юрия Бойко, а каждый пятый не проголосует за Арсения Яценюка и Олега Ляшко.

Исследование также показывает, что во втором туре Порошенко проигрывает почти всем основным соперникам.



Опросы группы Рейтинг провели с 16 по 24 января. В нем приняли участие 6 тысяч совершеннолетних респондентов из разных регионов страны, кроме неподконтрольных территорий. Статистическая погрешность не превышает 1,3%.

Зеленский-актер и Зеленский-политик

Авторы исследования отмечают, что за последний месяц заметно вырос рейтинг Зеленского и Порошенко. А уровень поддержки Юлии Тимошенко немного уменьшился. Показатели других кандидатов изменились несущественно.

Из-за недоверия к властным структурам, политик не из системы имеет большие показатели

Зеленский может продолжить проводить так называемую аполитичную избирательную кампанию в формате отстранения от политических лозунгов, отметил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире Радио НВ. По его словам, это может привести кандидата как к успеху, так и к поражению.

"Я бы очень хотел провести параллель между Зеленским-актером и Зеленским-политиком. То есть мы видим, с одной стороны, он официально зарегистрированный кандидат в президенты. Он также обнародовал свою программу, но дискуссии вокруг ключевых тезисов его избирательной кампании не велось, то есть избиратели продолжают воспринимать его как актера, как медийную популярную личность. И поэтому, я бы очень хотел увидеть рейтинги, когда мы увидим реальные избирательные кампании", – отметил Кошель.

Он также добавил, что успех Зеленского будет зависеть от других кандидатов в президенты: насколько они будут готовы с ним бороться. Как сообщил Кошель, из-за недоверия к властным структурам, политик не из системы имеет большие показатели.

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