Новые голоса. Что известно о членах команды Святослава Вакарчука Вчера, 23:20 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Голос via Facebook Слева направо: Ярослав Железняк, Святослав Вакарчук, Павел Кухта Голос via Facebook

Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук в мае представил команду своей партии Голос, с которой пойдет на парламентские выборы.

Помимо пятерки, представленной ранее, за последние дни к ключевому составу команды Вакарчука примкнули еще несколько человек.

НВ рассказывает, что известно обо всех них.

Ярослав Юрчишин

бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine

Украинское представительство известной международной антикоррупционной организации Юрчишин возглавлял последние три года — с июля 2016-го, а до того был одним из членов правления Transparency International Ukraine.

38-летний Юрчишин известен как эффективный общественный активист, один из самых настойчивых сторонников создания Антикоррупционного суда. Он входил в состав Совета общественного контроля при НАБУ, а также в комиссии САП и Нацагентства по вопросам выявления активов, полученных от коррупционных преступлений.

Мы продвигаемся в основном потому, что остальные падают

В разное время на общественных началах был советником секретаря СНБО (на тот момент — Андрея Парубия), помощником нардепов Леси Оробец и Игорь Криля. В 2014 году также возглавлял киевскую территориальную организацию партии ДемАльянс.

Юрчишин имеет несколько дипломов о высшем образовании — в частности историка (Львовский национальный университет) и политолога (Киево-Могилянская академия).

Цитата: «Мы пока живем последствиями достижений 2014−2015 годов. На нас работают ProZorro […], автоматический возврат НДС, открытые реестры собственности (пусть и не совершенные), открытые бюджеты (пусть и не полные). Мы продвигаемся в основном потому, что другие падают (в этом году Казахстан и Азербайджан, в прошлом Россия). […] Есть все шансы как рост [в рейтингах восприятия коррупции], так и на падение в последующие годы. Все от нас зависит», — блог в январе 2019 года.

Юлия Клименко

экс-заместитель министра экономического развития и торговли

В течение последних лет Юлия Клименко была советником ректора Киевской школы экономики, членом правления Transparency International Ukraine и аналитического Центра экономической стратегии. Также представляла Украину в правлении Европейского банка реконструкции и развития.

В 2015—2016 годах Клименко руководила аппаратом Министерства экономического развития и торговли и была заместителем министра Айвараса Абромавичюса. Участвовала в реформировании ведомства — сокращении его штата, обновлении руководства департаментов, — а также во внедрении дерегуляции и разработке стратегии госполитики в сфере малого и среднего бизнеса.

Когда тебе дают « фальшивый мандат» и оставляют в болоте размером с океан, у тебя нет шанса выплыть

На государственную службу Клименко пришла из частного сектора. Более 15 лет — с середины 90-х — она работала на руководящих должностях в крупных компаниях, среди которых Dragon Capital, PFTS Stock Exchange, JSC Slavutich и т. д.

Высшее образование (экономика и политические науки) получила в Киево-Могилянской академии, имеет также диплом магистра бизнес- администрирования (МВА).

Цитата: «20 лет работы в украинском бизнесе закаляют достаточно сильно. Однако проблема [работы на госслужбе] не в этом. […] Вопрос в том, что когда тебе дают „фальшивый мандат“ и оставляют в болоте размером с океан, у тебя нет шанса выплыть», — в интервью в декабре 2017 года.

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Соломия Бобровская

бывшая и.о. председателя Одесской областной государственной администрации

После отставки Михеила Саакашвили с поста губернатора Одесской области в ноябре 2016 года Соломия Бобровская несколько месяцев выполняла его обязанности на этой должности (на тот момент ей было 26 лет). До этого она работала заместителем и советником Саакашвили.

Я себя вижу в поиске того, как дальше строить Украину, особенно на востоке

Прежде чем попасть на государственную службу Бобровская стала известна своей общественной деятельностью. Выпускница философского факультета Львовского университета входила в состав Фонда региональных инициатив — всеукраинской организации, которая занимается поддержкой и подготовкой молодых лидеров. Также была активистом общественного движения Чесно. Фільтруй Раду!, координатором проектов Центра гражданских свобод. В юности была одной из самых активных участниц движения Пласт, основала объединение для девушек на всеукраинском уровне.

После Революции достоинства Бобровская почти год работала помощником вице-премьера Украины по гуманитарным вопросам Александра Сыча.

Цитата: «Я сейчас занялась изучением блока сферы безопасности […] Меня беспокоит, почему мы говорим о Северном потоке-2 и не говорим о Турецком потоке […] Меня волнует, почему мы не говорим о том, какими могут быть Донецкая и Луганская области в составе Украины, а не на условиях автономных республик. Мне кажется, что как раз вот этой публичной дискуссии и кропотливой работы в стране вообще нет. Поэтому я себя вижу в поиске того, как дальше строить Украину, особенно на востоке», — в интервью в феврале 2019 года.

Андрей Шараскин

актер, режиссер, защитник Донецкого аэропорта

41-летний Андрей Шараскин родился в Тернополе. Был актером в местном драматическом театре. Окончил режиссерское отделение Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, основал собственную театральную компанию, работал режиссером. Создал сеть детских театральных школ во Львове и Тернополе.

Мир — очень опасное место. Однако людям нравится думать, что они в безопасности

В начале августа 2014-го записался в один из батальонов Добровольческого украинского корпуса Правого сектора. Стал командиром боевой роты, защищавшей Донецкий аэропорт, имел позывной Богема. Награжден орденом За мужество III степени.

Был руководителем общественно-политической платформы Державницька ініціатива Дмитра Яроша.

Цитата: «Всегда было интересно строить систему. Подавал документы на физмат. Ходил на олимпиады по программированию. Хотел делать игры. Режиссура — тоже построение системы. Это умение потом очень помогало в театре военных действий. […] Мир — очень опасное место. Однако людям нравится думать, что они в безопасности. Хотят перекладывать ответственность за свою жизнь и поступки на кого-то. Небольшая часть способна принимать решения. Даже в собственной жизни», — в интервью в июне 2016 года.

Юрий Соколов

известный кардиолог

74-летний Юрий Соколов — заведующий отделением интервенционной кардиологии Института кардиологии имени Стражеско, профессор и доктор медицинских наук.

Один из лучших украинских специалистов в своей области — первым в Украине выполнил ряд сложных кардиологических операций.

У нас есть много очень квалифицированных специалистов. Но энтузиастов будет все меньше, если их не поддерживать

Почти 25 лет является заслуженным врачом Украины, с 2001 — почетный член Европейского общества кардиологов, также член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины. Имеет орден За заслуги III степени.

Сын известного медика, Максим Соколов — также кардиолог. В 2017 году Соколов-младший подписал медицинское заключение, которое опровергло жалобы главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на невозможность участвовать в судебных заседаниях по состоянию здоровья. Позже Насиров судился с кардиологом, однако проиграл ему.

Цитата: «У нас есть много очень квалифицированных специалистов. Слава Богу, все ездим на международные форумы, изучаем методы, которые там уже работают, хотим внедрить их у нас. Но энтузиастов будет все меньше, если их не поддерживать. Это как огонь — даже самый сильный, он рано или поздно погаснет, если все время засыпать его песком. Заметьте, денег мы не просим — нужна только воля», — в интервью 2012 года.

Павел Кухта

специалист в сфере government relations и стратегии реформ

Павел Кухта / Фото: Павел Кухта via Facebook

33-летний Павел Кухта назначен программным директором партии Голос. До этого он занимал должность зампредседателя Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабмине (SAGSUR) — ее возглавляет известный словацкий реформатор Иван Миклош. В этой группе Кухта выступал в роли специалиста в сфере фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы.

Кухта получил высшее образование в столичном КПИ (в сфере компьютерных технологий). В 2000-х он работал частным трейдером, специализировался в области управления активами и анализа мировых финансовых рынков, был также экономическим журналистом.

После Революции достоинства стал одним из экономических экспертов Реанимационного пакета реформ, советником Центра экономической стратегии. В 2015 году вошел в набсовет индекса мониторинга реформ (iMoRe) от VoxUkraine. В 2012—2015 работал советником в компании Kesarev Consulting, специализирующейся в сфере government relations

Ярослав Железняк

экс-советник премьер-министра





Ярослав Железняк / Фото: Ярослав Железняк via Facebook

Железняк, которому лишь в нынешнем году исполнится 30 лет, стал заместителем руководителя избирательной кампании Вакарчука. К моменту ухода в партию Голос он уже занимал должность советника премьер-министра Владимира Гройсмана по связям с парламентом и накопил многолетний опыт в сфере работы с госорганами.

Ярослав Железняк получил высшее образование в Институте международных отношений КНУ. Несколько лет работал помощником и консультантом нардепов, в том числе Виктории Пташник от фракции Самопомич (на общественных началах). В 2010—2015 годах был советником по связям с госорганами в компании Kesarev Consulting.

Затем стал советником министра экономического развития и торговли Украины и вошел в состав Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабмине (SAGSUR). Отвечал за продвижение реформ и их реализацию на законодательном уровне, добиваясь диалога с представителями Верховной Рады.