«Око президентское». Главы ОВА работают на ОП — политический эксперт 9 февраля, 17:45 Областные военные администрации — это вертикаль власти Офиса президента, пояснил Александр Солонтай (Фото:Офіс Президента via Twitter)

Александр Солонтай, директор программ практической политики Института Политического Образования, рассказал в эфире Radio NV, что главы областных военных администраций в Украине работают на Офис президента.

«Областные государственные администрации по всей Украине адаптируют человека независимо от того, откуда он пришел, с погонами или без них, к одинаковому стилю работы на Офис президента, на государство. Областные государственные администрации — это вертикаль власти, но какой власти? Офиса президента», — сказал Солонтай Radio NV.

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Политический эксперт отметил, что в рамках предстоящего реформирования облгосадминистрации станут представителями правительства, в то время как сейчас это представители президента.

«И каждый раз, когда мы меняем главу ОГА, теперь — военной администрации, мы понимаем, что это Зеленский или окружение возле него укрепляет свои кадры, свое представительство в регионе. У нас должно быть „око государево“, а у нас око президентское в регионе. И эти глаза президента в регионе меняются, в зависимости от того, кто у президента сейчас в фаворе, кто подал свои кандидатуры, близок президенту, кто имел возможность, от кого они пришли и т. д. », — пояснил он.

Солонтай также прокомментировал недавние назначения нескольких глав ОВА.

«Имею гипотезы, что это люди от СБУ, возможно, от Татарова, возможно, от силового блока. Может, с Даниловым сотрудничали, может быть, военные подали кандидатуры. Или от нового министра внутренних дел из его гвардии, из полицейской машины», — сказал он.

7 февраля Владимир Зеленский назначил глав Херсонской, Запорожской и Днепропетровской ОВА. Ими стали соответственно Юрий Малашко, Александр Прокудин и Сергей Лысак.

Накануне Зеленский говорил, что в ряде приграничных и прифронтовых регионов будут назначаться руководители с военным опытом.

Сергей Лысак, назначенный главой Днепропетровской ОВА, до этого времени возглавлял СБУ Днепропетровской области.

Возглавляющий Запорожскую ОВА Юрий Малашко был заместителем руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Александр Прокудин, назначенный главой Херсонской ОВА, занимал должность начальника Нацполиции Херсонской области.

24 января Кабмин отправил в отставку пять глав ОВА: кроме троих упомянутых, еще Киевской и Сумской. Главу Киевской ОВА Алексея Кулебу назначили заместителем главы Офиса президента.

7 февраля Верховная Рада назначила Василия Малюка главой СБУ, Игоря Клименко — министром внутренних дел Украины.