Новый год 2023. Обращение президента Владимира Зеленского — онлайн-трансляция

31 декабря, 05:45
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Владимир Зеленский ожидает, что 2023 год станет для Украины решающим (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский ожидает, что 2023 год станет для Украины решающим (Фото:president.gov.ua)

В феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, однако украинцы выстояли и смогли отвоевать значительную часть оккупированных территорий. За несколько дней до Нового года президент Владимир Зеленский сказал, что он станет решающим для Украины.

NV транслирует новогоднее обращение Зеленского к украинцам в последние минуты уходящего 2022 года о пережитых за этот год самых сложных испытаниях с момента провозглашения Независимости и непростых задачах, которые ждут нашу страну в будущем.

Видео дня

Трансляция обращения Владимира Зеленского должна начаться в 23:45. Видео трансляции появится незадолго до начала обращения

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украинцы Новый Год Видеообращение Владимир Зеленский

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