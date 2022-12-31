Решающий год. Когда и где можно посмотреть новогоднее обращение Зеленского к украинцам
Новогоднее обращение Владимира Зеленского к украинцам начнется 31 декабря в 23:45 (Фото:president.gov.ua)
Рассказываем, когда и где можно посмотреть новогоднее обращение президента Владимира Зеленского к украинцам.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит с Новогодним обращением к украинцам 31 декабря в 23:45.
Его покажут в эфире целого ряда каналов, в частности
- 1+1
- 2+2
- ICTV2
- UA: Перший
- UA: Культура
- СТБ
- НТН
- 5 канал (перед выступлением Владимира Зеленского планирует показать выступление Петра Порошенко)
- Еспресо.
Также новогоднее поздравление Зеленского будет транслироваться в аккаунтах Офиса президента соцсетях.
Его можно будет посмотреть и на сайте NV.
В вечернем обращении 27 декабря Зеленский заявлял, что 2023 год должен стать решающим для Украины.