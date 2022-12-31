Решающий год. Когда и где можно посмотреть новогоднее обращение Зеленского к украинцам

31 декабря, 00:07
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Новогоднее обращение Владимира Зеленского к украинцам начнется 31 декабря в 23:45 (Фото:president.gov.ua)

Новогоднее обращение Владимира Зеленского к украинцам начнется 31 декабря в 23:45 (Фото:president.gov.ua)

Рассказываем, когда и где можно посмотреть новогоднее обращение президента Владимира Зеленского к украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с Новогодним обращением к украинцам 31 декабря в 23:45.

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Его покажут в эфире целого ряда каналов, в частности

  • 1+1
  • 2+2
  • ICTV2
  • UA: Перший
  • UA: Культура
  • СТБ
  • НТН
  • 5 канал (перед выступлением Владимира Зеленского планирует показать выступление Петра Порошенко)
  • Еспресо.

Видео дня

Также новогоднее поздравление Зеленского будет транслироваться в аккаунтах Офиса президента соцсетях.

Его можно будет посмотреть и на сайте NV.

В вечернем обращении 27 декабря Зеленский заявлял, что 2023 год должен стать решающим для Украины.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украинцы Новый Год Владимир Зеленский Новый год 2023

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