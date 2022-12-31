Решающий год. Когда и где можно посмотреть новогоднее обращение Зеленского к украинцам 31 декабря, 00:07 Новогоднее обращение Владимира Зеленского к украинцам начнется 31 декабря в 23:45 (Фото:president.gov.ua)

Рассказываем, когда и где можно посмотреть новогоднее обращение президента Владимира Зеленского к украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с Новогодним обращением к украинцам 31 декабря в 23:45.

Его покажут в эфире целого ряда каналов, в частности

1+1

2+2

ICTV2

UA: Перший

UA: Культура

СТБ

НТН

5 канал ( перед выступлением Владимира Зеленского планирует показать выступление Петра Порошенко)

перед выступлением Владимира Зеленского планирует показать выступление Петра Порошенко) Еспресо.

Видео дня

Также новогоднее поздравление Зеленского будет транслироваться в аккаунтах Офиса президента соцсетях.

Его можно будет посмотреть и на сайте NV.

В вечернем обращении 27 декабря Зеленский заявлял, что 2023 год должен стать решающим для Украины.