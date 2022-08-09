«Компенсаторный механизм». В Офисе президента назвали возможные причины взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму
Дым в районе аэродрома Саки в оккупированном Крыму, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович во вторник, 9 августа, прокомментировал взрывы в районе военного аэродрома возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму.
В эфире Фейгин Live Арестович сказал, что оккупанты «покурили, причем сразу в двух местах», и сообщил, что в Новоалексеевке Херсонской области 9 августа взорвались склады группировки российских войск, которая находится в районе входа в Крым.
«Не знаю, до чего в ближайшее время могут довести эти бесконечные нарушения мер безопасности… Они [оккупанты] открыли для себя сияющие перспективы курения в неположенном месте», — заявил он.
Арестович добавил: «как вариант», пока Украина ждет поставок дальнобойного оружия от партнеров, «украинский ВПК тоже не стоит на месте», либо в Крыму могли работать партизаны.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Дождь сказал, что защитники Украины не имеют отношения ко взрывам на аэродроме.
«Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторный механизм неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ. Взрыв боекомплекта», — заявил он.
По мнению Подоляка, взрывы могли быть вызваны как детонацией, так и «головотяпством» российской армии и работой партизанского движения.
«Может ли [это быть] кто-то из партизанского движения, которое набирает обороты, особенно в Крыму, Запорожье, Херсонской области? Конечно, потому что люди, которые жили в оккупации, понимают, что время оккупации заканчивается и нужно проявлять свою позицию… Это происходит потому, что возврат обязан быть», — добавил советник главы ОП.
Во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов — по данным СМИ, в районе военного аэродрома Саки у Новофедоровки на западе Крыма. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, девять — пострадали.
Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе был нанесен с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.
Ранее программа Схемы со ссылкой на спутниковые снимки писала, что возле города Саки расположен один из ключевых для российской авиации аэродромов в оккупированном Крыму. Там базировался 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого в основном самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Страна-агрессор использовала аэродром для ударов по территории Украины.
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