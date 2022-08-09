«Компенсаторный механизм». В Офисе президента назвали возможные причины взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму 9 августа, 23:08 Дым в районе аэродрома Саки в оккупированном Крыму, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович во вторник, 9 августа, прокомментировал взрывы в районе военного аэродрома возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму.

В эфире Фейгин Live Арестович сказал, что оккупанты «покурили, причем сразу в двух местах», и сообщил, что в Новоалексеевке Херсонской области 9 августа взорвались склады группировки российских войск, которая находится в районе входа в Крым.



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«Не знаю, до чего в ближайшее время могут довести эти бесконечные нарушения мер безопасности… Они [оккупанты] открыли для себя сияющие перспективы курения в неположенном месте», — заявил он.

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Арестович добавил: «как вариант», пока Украина ждет поставок дальнобойного оружия от партнеров, «украинский ВПК тоже не стоит на месте», либо в Крыму могли работать партизаны.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Дождь сказал, что защитники Украины не имеют отношения ко взрывам на аэродроме.

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«Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторный механизм неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ. Взрыв боекомплекта», — заявил он.



По мнению Подоляка, взрывы могли быть вызваны как детонацией, так и «головотяпством» российской армии и работой партизанского движения.

«Может ли [это быть] кто-то из партизанского движения, которое набирает обороты, особенно в Крыму, Запорожье, Херсонской области? Конечно, потому что люди, которые жили в оккупации, понимают, что время оккупации заканчивается и нужно проявлять свою позицию… Это происходит потому, что возврат обязан быть», — добавил советник главы ОП.



Во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов — по данным СМИ, в районе военного аэродрома Саки у Новофедоровки на западе Крыма. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, девять — пострадали.



Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе был нанесен с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.



Ранее программа Схемы со ссылкой на спутниковые снимки писала, что возле города Саки расположен один из ключевых для российской авиации аэродромов в оккупированном Крыму. Там базировался 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого в основном самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Страна-агрессор использовала аэродром для ударов по территории Украины.



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