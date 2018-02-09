Новое Время ищет журналиста в отдел Мнения

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Новое Время ищет журналиста в отдел Мнения

Редакция Нового Времени ищет редактора и журналиста в отдел Мнения 

Основные требования:

– грамотный русский и украинский языки, а также английский на уровне, достаточном для качественного перевода колонок зарубежных авторов и материалов зарубежных СМИ (advanced);

– умение работать с авторами, ставить задачи, редактировать;

–  умение ориентироваться в списке популярных блогеров и opinion-лидеров;

Ключевые обязанности:

– общаться с потенциальными колумнистами, фокусируя их на актуальных темах;

 – проводить интервью;

– отслеживать интересные и качественные материалы в зарубежной прессе, а также переводить их;

– любить социальные сети.

Резюме можно присылать по адресу: nv-opinion@nv.ua

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