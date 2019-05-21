Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Илья Кенигштейн
65 млн украинцев. Кто они?
Иван Примаченко
Каждый из нас. Что сказал Зеленский?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Новое возвращение. Экс-вице-премьер времен Януковича Хорошковский прилетел в Украину — Схемы

Вчера, 19:10
2555
Цей матеріал також доступний українською
Новое возвращение. Экс-вице-премьер времен Януковича Хорошковский прилетел в Украину — Схемы - фото

Кадр видео Чернівецький Промінь via YouTube

Хорошковский не жил в Украине с 2013 года

Экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский, который уехал из страны в 2013 году, вернулся в Украину, сообщает программа Схемы — совместный проект Радио Свобода и канала UA: Первый.

Отмечается, что журналисты Схем узнали о возвращении Хорошковського из трех источников, независимых друг от друга.

По их данным, Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом 21 мая.

Ранее сообщалось, что с 2013 года Хорошковский проживает в Монако.

Валерий Хорошковский — политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала Интер. Был министром экономики в правительстве Виктора Януковича, при президентстве Януковича был главой Государственной таможенной службы, в правительстве Николая Азарова был министром финансов и первым вице-премьер-министром.

В начале мая член команды президента Владимира Зеленского Сергей Шефир отрицал, что Хорошковский давал деньги на предвыборную кампанию Зеленского, назвав такое предположение «бредом». Он также утверждал, что Зеленский и его окружение не общались с Хорошковским с 2012 года, когда Квартал 95 перестал выходить на Интере.

Кроме того Сергей Шефир говорил, что команда Зеленского никоим образом не связана с экс-заместителем главы Администрации президента времен президентства Януковича Андреем Портновым. Последний вернулся в Украину 19 мая.

Теги:   Программа расследований Схемы Украина Валерий Хорошковский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Геополитика

Вчера, 07:57

img
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
Компании/Рынки

Вчера, 09:30

img
Когда исчезнет Роттердам+ и причем здесь президент Зеленский, Ахметов и Коломойский
Политика

Вчера, 17:29

img
ВО Батькивщина не будет обращаться в Конституционный суд из-за роспуска Рады — нардеп

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86047
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31184
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26767