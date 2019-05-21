Новое возвращение. Экс-вице-премьер времен Януковича Хорошковский прилетел в Украину — Схемы Вчера, 19:10 2555 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Чернівецький Промінь via YouTube Хорошковский не жил в Украине с 2013 года Кадр видео Чернівецький Промінь via YouTube

Экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский, который уехал из страны в 2013 году, вернулся в Украину, сообщает программа Схемы — совместный проект Радио Свобода и канала UA: Первый.

Отмечается, что журналисты Схем узнали о возвращении Хорошковського из трех источников, независимых друг от друга.

По их данным, Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом 21 мая.

Ранее сообщалось, что с 2013 года Хорошковский проживает в Монако.

Валерий Хорошковский — политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала Интер. Был министром экономики в правительстве Виктора Януковича, при президентстве Януковича был главой Государственной таможенной службы, в правительстве Николая Азарова был министром финансов и первым вице-премьер-министром.

В начале мая член команды президента Владимира Зеленского Сергей Шефир отрицал, что Хорошковский давал деньги на предвыборную кампанию Зеленского, назвав такое предположение «бредом». Он также утверждал, что Зеленский и его окружение не общались с Хорошковским с 2012 года, когда Квартал 95 перестал выходить на Интере.

Кроме того Сергей Шефир говорил, что команда Зеленского никоим образом не связана с экс-заместителем главы Администрации президента времен президентства Януковича Андреем Портновым. Последний вернулся в Украину 19 мая.