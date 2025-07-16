Слуги народа сегодня соберутся на фракцию, Зеленский представит Свириденко — источник NV

16 июля, 18:00
Зеленский будет присутствовать на встрече фракции Слуга народа (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Парламентская фракция Слуга народа в среду, 16 июля, проведет заседание, на котором ждут президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил источник NV во фракции.

Обновлено в 20:45 Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что СН поддерживает кандидатуру Свириденко на должность премьера. Во время заседания фракции также представили кандидатов на должности в Кабмине:

  • Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;
  • Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко — министр юстиции;
  • Светлана Гринчук — министр энергетики;
  • Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;
  • Игорь Клименко — министр внутренних дел;
  • Оксен Лисовой — министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко — министр финансов;
  • Андрей Сибига — министр иностранных дел;
  • Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Денис Шмыгаль — министр обороны.

Должность министра культуры пока вакантна.

Обновлено в 20:00 Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что заседание фракции СН с участием президента закончилось, на нем согласовали новый состав правительства.

По его словам, главной темой встречи станет формирование состава нового правительства во главе с Юлией Свириденко.

Ожидается, что после 18:30 Зеленский лично представит нардепам Свириденко как кандидата в премьеры.

16 июля Верховная Рада Украины отправила правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

Денис Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше всех его предшественников на этом посту. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней, побив рекорд Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).

Президент Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, первым вице-премьером в новом правительстве может стать вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Владимир Зеленский партия Слуга народа Фракция Юлия Свириденко Денис Шмыгаль

