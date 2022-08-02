Новая судья КСУ Совгиря приняла присягу, но удостоверение ей пока не выдали

2 августа, 18:13
Назначенная Верховной Радой судья Конституционного суда Украины Ольга Совгиря приняла присягу, 2 августа 2022 года (Фото:Схемы)

Назначенная Верховной Радой судья Конституционного суда Украины Ольга Совгиря приняла присягу, 2 августа 2022 года (Фото:Схемы)

Назначенная Верховной Радой судья Конституционного суда Украины Ольга Совгиря 2 августа приняла присягу.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как уточняют журналисты, эта процедура отличалась от традиционной: Совгири пока не выдали удостоверение судьи КСУ, а мантию и нагрудный знак вручил не лично председательствующий в Конституционном суде, как это практиковалось ранее, а руководитель Секретариата КСУ.

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Во время торжественной церемонии принесения присяги судьи Конституционного суда Украины Ольга Совгиря зачитала текст присяги, поставила подпись, после чего руководитель Секретариата КСУ Виктор Бесчастный вручил ей мантию и нагрудный знак.

Назначенная Верховной Радой судья Конституционного суда Украины Ольга Совгиря приняла присягу, 2 августа 2022 года (Фото: Схемы)
Назначенная Верховной Радой судья Конституционного суда Украины Ольга Совгиря приняла присягу, 2 августа 2022 года / Фото: Схемы

«Удостоверение будет позже передано, оно еще не изготовлено. Извиняемся, другой институт изготавливает эти удостоверения», — сообщил председательствующий на торжественном заседании Сергей Головатый.

Предыдущий глава КСУ Александр Тупицкий, назначенный на эту должность во время президентства Виктора Януковича, был снят указом Владимира Зеленского 27 марта 2021 года.

Сейчас он скрывается от украинского правосудия за границей.

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По версии следствия, в октябре 2018 года Тупицкий подкупил в своих интересах свидетеля, чтобы тот дал неправдивые показания по делу, связанному с незаконным завладением активами Зуевского энергомеханического завода.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Конституционный суд Украины — КСУ

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