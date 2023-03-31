О повестках в мессенджерах. Секретарь комитета нацбезопасности ВР о том, какие изменения ждут систему мобилизации

31 марта, 16:17
Эксклюзив NV
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В настоящее время власти рассматривают механизмы усовершенствования процесса мобилизации (Фото:Александр Прилепа / УНИАН)

В настоящее время власти рассматривают механизмы усовершенствования процесса мобилизации (Фото:Александр Прилепа / УНИАН)

Автор: Ирина Крикуненко

Может ли смс быть официальным документом мобилизации и как планируют увеличить количество призывников — объясняет секретарь комитета нацбезопасности ВР Роман Костенко

В последнее время все чаще звучат разговоры о том, что мобилизационная кампания может перейти в цифру. Эти предположения подогревает и власть: так, на днях представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки изучает возможность рассылать повестки украинцам через мессенджеры.

Видео дня

NV выяснил у секретаря Комитета Романа Костенко, насколько это реально.

 — Что обсуждается в Комитете по поводу возможности вручения повесток в мессенджерах и на каком этапе эти дискуссии?

Теги:   Мобилизация Мессенджер Призыв Уклонение от мобилизации Повестки в армию Война России против Украины

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