О повестках в мессенджерах. Секретарь комитета нацбезопасности ВР о том, какие изменения ждут систему мобилизации 31 марта, 16:17 Эксклюзив NV В настоящее время власти рассматривают механизмы усовершенствования процесса мобилизации (Фото:Александр Прилепа / УНИАН)

Может ли смс быть официальным документом мобилизации и как планируют увеличить количество призывников — объясняет секретарь комитета нацбезопасности ВР Роман Костенко

В последнее время все чаще звучат разговоры о том, что мобилизационная кампания может перейти в цифру. Эти предположения подогревает и власть: так, на днях представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки изучает возможность рассылать повестки украинцам через мессенджеры.

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NV выяснил у секретаря Комитета Романа Костенко, насколько это реально.

— Что обсуждается в Комитете по поводу возможности вручения повесток в мессенджерах и на каком этапе эти дискуссии?