О повестках в мессенджерах. Секретарь комитета нацбезопасности ВР о том, какие изменения ждут систему мобилизации
В настоящее время власти рассматривают механизмы усовершенствования процесса мобилизации (Фото:Александр Прилепа / УНИАН)
Может ли смс быть официальным документом мобилизации и как планируют увеличить количество призывников — объясняет секретарь комитета нацбезопасности ВР Роман Костенко
В последнее время все чаще звучат разговоры о том, что мобилизационная кампания может перейти в цифру. Эти предположения подогревает и власть: так, на днях представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки изучает возможность рассылать повестки украинцам через мессенджеры.
NV выяснил у секретаря Комитета Романа Костенко, насколько это реально.
— Что обсуждается в Комитете по поводу возможности вручения повесток в мессенджерах и на каком этапе эти дискуссии?