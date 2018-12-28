Новая административно-территориальная система может быть создана за пять лет - Гройсман Сегодня, 12:56 317 Цей матеріал також доступний українською Гройсман рассчитывает на принятие Радой изменений в Конституцию в части самоуправления

Глава правительства Украины Владимир Гройсман считает, что в течение следующих пяти лет в стране может быть выстроена новая административно-территориальная система.

Об этом он сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Я не без оснований считаю, что за будущие пять лет есть уникальный шанс выстроить новую административно-территориальную модель успешной и самодостаточной Украины", - заявил премьер-министр.

По его словам, в Конституции необходимо закрепить повсеместность местного самоуправления и распределение полномочий между уровнями власти по принципу субсидиарности.

Кроме того, должна быть гарантирована финансовая самодостаточность местного самоуправления.

"Эта Верховная Рада сделала для местного самоуправления и децентрализации больше, чем все вместе взятые созывы со времен независимости. Здесь есть здоровое ядро людей, которые понимают что такое местное самоуправление… Поэтому я думаю, что эта Рада сможет это сделать (принять изменения в Конституцию в части местного самоуправления)", - добавил Гройсман.