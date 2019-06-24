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Адвокат Мангера: Ноутбук и телефон Гандзюк до сих пор не нашли

Вчера, 21:42
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Адвокат Мангера: Ноутбук и телефон Гандзюк до сих пор не нашли - фото

Екатерина Гандзюк via Facebook

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября 2018 года

Адвокат главы Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что ноутбук и мобильный телефон погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк так и не были найдены.

Об этом сообщает Укринформ.

«Ноутбук и телефон Екатерины Гандзюк так и не были найдены. Мы… требовали их найти, но нам следствие ответило, что содержание телефона и ноутбука Гандзюк не имеет значения для установления истины по делу. То есть, неважно, кому и что писал человек перед своей смертью — по мнению СБУ», — отметил Ильченко.

Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

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Гандзюк умерла в больнице 4 ноября 2018 года. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30−39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин заявил, что заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук просил «наказать» активистку.

Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.

Координатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин был приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы, а непосредственный нападающий Никита Грабчук — к шести годам тюрьмы.

Теги:   Херсон Екатерина Гандзюк

Спецтема   Убийство Гандзюк

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