Группа нардепов предлагает Верховной Раде выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

В Верховной Раде группа нардепов зарегистрировала обращение к Нобелевскому комитету — c предложением выдвинуть президента СШАДональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира.

Соответствующий документ 29 сентября был опубликован на сайте украинского парламента.

Проект № 14088 зарегистрировали пять народных депутатов из групп За будущее (Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко) и Восстановление Украины (Александр Юрченко, Анатолий Бурмич).

При этом проект постановления передали на рассмотрение руководству Рады, а его текст пока не опубликован.

К слову, согласно правилам Нобелевского комитета, в 2025 году президент США не сможет получить Премию мира, поскольку кандидаты на нее должны выдвигаться строго до 1 февраля.

13 августа Белый дом представил список мировых лидеров, которые хотят выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Среди них в частности премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Мане.

14 августа стало известно, что в июле Дональд Трамп неожиданно позвонил бывшему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы, а также его заявку на соискание Нобелевской премии мира.

Ранее издание Axios писало, что Трампа несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию мира во время его президентства. Среди инициаторов были норвежский политик Кристиан Тибринг-Хьедде и шведский деятель Магнус Якобссон, однако награды он так и не получил.

До того, во время своего первого срока в 2019 году, Трамп говорил, что он должен был бы получить премию «за многие вещи, если бы они раздавали ее честно, а они этого не делают».