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«Но Зеленским я не стану». Гриценко заявил, что будет перенимать опыт ведения кампании в соцсетях у президента

14 июня, 14:16
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«Но Зеленским я не стану». Гриценко заявил, что будет перенимать опыт ведения кампании в соцсетях у президента - фото

Анатолій Гриценко via Facebook

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что его политсила воспользуется опытом ведения успешной избирательной кампании в интернете у президента Украины Владимира Зеленского.

«Стать Владимиром Зеленским — я не стану, и наши люди, очевидно, не станут. Но учитывать то положительное, что привлек Зеленский и его команда через интернет-ресурсы — мы будем пытаться это делать, чтобы достучаться до людей», — сказал он в эфире Радио НВ.

Это решение он объяснил тем, что летний период не дает возможности проводить большое количество личных встреч с избирателями перед выборами в Верховную Раду.

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Напомним, 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины — он одержал победу во втором туре президентских выборов над своим соперником, тогдашним президентом Петром Порошенко.

Зеленский проводил активную интернет-кампанию в социальных сетях Facebook и Instagram в рамках своей президентской избирательной кампании.

Теги:   Радио НВ Владимир Зеленский Анатолий Гриценко

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