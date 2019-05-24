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Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Нищук хочет идти в Раду и снова возглавить Минкульт

Сегодня, 11:56
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Нищук хочет идти в Раду и снова возглавить Минкульт - фото

Евгений Нищук/Facebook

Нищук пока не определился с форматом участия в выборах

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил о намерении участвовать в выборах Верховной Рады и претендовать на пост главы Минкульта.

По его словам, чтобы продолжать начатые реформы и иметь рычаги влияния на решения, он пойдет в политику, пишет Интерфакс-Украина.

Нищук отметил, что пока не определился с форматом участия в выборах — либо в списке какой-то партии, либо как самовыдвиженец.

Министр также ответил на вопрос, готов ли он снова возглавить Минкульт.

«Второй вариант — если будут другие коалиционные решения, я, проработав два срока в министерстве, могу претендовать на главу комитета по вопросам культуры», — добавил министр.

Евгений Нищук занимал пост министра культуры в 2014 году в правительстве Арсения Яценюка, а второй раз — в 2016 году в правительстве Владимира Гройсмана.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвалвнеочередное заседание на 22 мая.

Указ вступил в силу 23 мая.

Теги:   Минкульт Досрочные выборы в ВР Евген Нищук

Спецтема   Выборы в Раду

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