"Никто там ничего не выиграл". Лукашенко прогнозирует победу Порошенко во втором туре выборов Сегодня, 16:25 2941 Цей матеріал також доступний українською president.gov.by Лукашенко отметил, что не знает Зеленского как политика president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что, несмотря на результаты первого тура президентских выборов в Украине, во втором туре победу одержит действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом он сказал в интервью турецкому информагентству Анадолу.

"Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что не будет сравнивать двух кандидатов, так как знает о политической деятельности только одного из них.

"Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю", - добавил президент Беларуси.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.