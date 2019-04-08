"Никто там ничего не выиграл". Лукашенко прогнозирует победу Порошенко во втором туре выборов
Белорусский лидер
Александр Лукашенко считает, что, несмотря на результаты первого тура
президентских выборов в Украине, во втором туре победу одержит действующий
глава государства Петр Порошенко.
Об этом он сказал в интервью турецкому информагентству Анадолу.
"Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - заявил Лукашенко.
При этом он отметил, что не будет сравнивать двух кандидатов, так как знает о политической деятельности только одного из них.
"Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю", - добавил президент Беларуси.
Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.