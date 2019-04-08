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"Никто там ничего не выиграл". Лукашенко прогнозирует победу Порошенко во втором туре выборов

Сегодня, 16:25
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"Никто там ничего не выиграл". Лукашенко прогнозирует победу Порошенко во втором туре выборов - фото

president.gov.by

Лукашенко отметил, что не знает Зеленского как политика

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что, несмотря на результаты первого тура президентских выборов в Украине, во втором туре победу одержит действующий глава государства Петр Порошенко. 

Об этом он сказал в интервью турецкому информагентству Анадолу.

"Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что не будет сравнивать двух кандидатов, так как знает о политической деятельности только одного из них.

"Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю", - добавил президент Беларуси.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Владимир Зеленский Петр Порошенко Президентские выборы в Украине 2019

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