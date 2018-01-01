Никто не знает, кого РФ захочет атаковать завтра - Порошенко Сегодня, 04:35 13 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Фото: пресс-служба АП

Россия в своих агрессивных действиях является непредсказуемой и может завтра атаковать в любом месте, например страны Балтии, или защищать оружием Северный поток-2, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью польскому телеканалу TVN24.

"Никто не знает, кого Россия захочет атаковать завтра. Может российские солдаты захотят защищать Северный поток-2 и атакуют страны Балтии. Может Россия захочет ударить по очередных выборах, как они пробовали это делать во время референдума в Голландии, или во время референдума по Брексит и в других странах", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации Украина требует единства мира, как это было продемонстрировано недавно, когда российские силы атаковали украинские корабли в нейтральных водах Черного моря.

Глава государства отметил, что четыре года назад все боялись назвать нападение России на Украину агрессией, называя это конфликтом или кризисом. Зато сейчас, ситуация выглядит "совсем по-другому".

Порошенко отметил, что каждый раз РФ отрицает свою ответственность за те или иные преступления. И лишь демонстрация непосредственных доказательств, как в случае сбивания малайзийского Боинга MH17 или отравления в Солсбери, позволяет показать настоящую Россию.

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Президент Украины подчеркнул, что события в Керченском проливе являются "опасными для целостности Украины, но прежде всего - для региональной безопасности всей Европы, и, возможно, для глобальной безопасности".

Порошенко подчеркнул, что реакция Запада на агрессию в Керченском проливе была "молниеносной": на агрессию против Украины отреагировали НАТО, большинство стран Альянса, ООН, G7 и ЕС.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всехзахваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать