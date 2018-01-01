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"Никто не хочет правды". Главный военный прокурор Матиос прокомментировал рейтинги Вакарчука и Зеленского

Сегодня, 14:55
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Матиос прокомментировал рейтинги Зеленского и Вакарчука

Главный военный прокурор Анатолий Матиос прокомментировал популярность украинского комика Владимира Зеленского и лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука в качестве возможных кандидатов в президенты.

"Никто не хочет слушать неудобной правды. Правда не является "причесанной". Она такая неудобная, корявая и болезненная, что лучше махнуть рукой и посмотреть, что же там спел очередной певец, желая стать президентом; или что там сказал в очередном выпуске на одном из телеканалов в шутку из Дворца Украина другой претендент, или какую аббревиатуру сельского инвентаря в виде вил прилепил себе на шарфик другой. Мы превратили, - и политика, и общество - превратило жизнь в сплошной сюр", - сказал он в эфире Радио НВ.

Отметим, что согласно опросу КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг рейтинг шоумена Владимира Зеленского составляет 11%, а певца Святослава Вакарчука - 6%.

Слушайте полное интервью Анатолия Матиоса в эфире Радио НВ сегодня в 20:00

По информации социологов, лидерами президентского рейтинга являются лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Опрос был проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года, опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность составила не более 1%.

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Теги:   Радио НВ Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский Анатолий Матиос Святослав Вакарчук

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