Кличко отстранил своего первого заместителя Поворозника после информации журналистов о праздновании в день траура

30 июня, 14:31
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что подписал решение об отстранении первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника после того, как журналисты сообщили, что он устроил празднование в день траура в Киеве 25 апреля. Об этом Кличко заявил в понедельник, 30 июня.

По ситуации с празднованием проведут служебное расследование, по результатам которого будет приниматься дальнейшее решение.

«Механизм назначения и увольнения первого заместителя председателя КГГА четко урегулирован законом Украины. И как бы кто-то меня не подбивал его нарушить, я этого не буду делать. Так же, как и покрывать никого не буду», — написал Кличко в соцсетях.

27 апреля издание Informer опубликовало журналистское расследование, согласно которому Николай Поворозник 25 апреля праздновал свой день рождения (родился он 10 апреля) на берегу Киевского моря. В этот день в столице был объявлен день траура по жертвам российского удара 24 апреля, когда погибли 13 человек и пострадали — более 90.

По данным Informer, Поворозник в рабочее время устроил празднование с участием других чиновников КГГА. В то же время первый заместитель Кличко сообщил, что «никакого празднования» и веселья не было, коллеги ужинали и общались.

