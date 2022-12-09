Нардеп Николай Тищенко пытался незаконно проникнуть на частную территорию на Закарпатье — журналист
Николай Тищенко (Фото:Николай Тищенко/Facebook)
Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко попал в очередной скандал, пытаясь проникнуть на территорию частного предприятия в Закарпатской области.
Журналист Виталий Глагола сообщил, что Тищенко с группой лиц посреди ночи проник на территорию частной базы Гринвуд-2005.
"Охранник предприятия вызвал полицию на группу лиц во главе с Тищенко, пробравшейся на предприятие. Событие произошло на улице Главной в селе Цыгановцы Ужгородского района", - заявил Глагола.
Сейчас детали происшествия выясняются правоохранителями.