Нардеп Николай Тищенко пытался незаконно проникнуть на частную территорию на Закарпатье — журналист 9 декабря, 05:34 Николай Тищенко (Фото:Николай Тищенко/Facebook)

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко попал в очередной скандал, пытаясь проникнуть на территорию частного предприятия в Закарпатской области.



Журналист Виталий Глагола сообщил, что Тищенко с группой лиц посреди ночи проник на территорию частной базы Гринвуд-2005.

"Охранник предприятия вызвал полицию на группу лиц во главе с Тищенко, пробравшейся на предприятие. Событие произошло на улице Главной в селе Цыгановцы Ужгородского района", - заявил Глагола.

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Сейчас детали происшествия выясняются правоохранителями.