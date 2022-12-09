Нардеп Николай Тищенко пытался незаконно проникнуть на частную территорию на Закарпатье — журналист

9 декабря, 05:34
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Николай Тищенко (Фото:Николай Тищенко/Facebook)

Николай Тищенко (Фото:Николай Тищенко/Facebook)

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко попал в очередной скандал, пытаясь проникнуть на территорию частного предприятия в Закарпатской области.

Журналист Виталий Глагола сообщил, что Тищенко с группой лиц посреди ночи проник на территорию частной базы Гринвуд-2005.

"Охранник предприятия вызвал полицию на группу лиц во главе с Тищенко, пробравшейся на предприятие. Событие произошло на улице Главной в селе Цыгановцы Ужгородского района", - заявил Глагола.

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Сейчас детали происшествия выясняются правоохранителями.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Закарпатье Закарпатская область Николай Тищенко

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