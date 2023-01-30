«Высшее руководство поставило задачу». Тищенко объяснил своею поездку в Таиланд 30 января, 16:22 Николай Тищенко (Фото:Николай Тищенко/Facebook)

Исключенный из фракции Слуга народа народный депутат Николай Тищенко заявил, что отправился в Таиланд в командировку за свои деньги и о его поездке знали все руководители фракции.

В интервью изданию Бабель нардеп рассказал, что выехал из Украины 10 января 2023 года по биометрическому паспорту, потому что МИД и президент запретили брать в поездки дипломатические паспорта.

Видео дня

Он добавил, что уехал в Таиланд до решения Совета нацбезопасности и обороны, а глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава фракции СН Давид Арахамия подписали соответствующие документы. По словам Тищенко, это документы не о командировке, а об отпуске, потому что он ехал за свои деньги и «не имеет права ехать в командировку за счет государства».

Читайте также: Журналистка опубликовала переписку Тищенко с руководством Слуги народа после скандала с поездкой в Таиланд

"…Высшее руководство страны [на совещании] поставило задачу перед каждым нардепом, каждым заместителем председателя фракции, которым я являюсь, поработать с депутатами и сделать наработки по направлениям. Выбрали стратегические направления — Арабские Эмираты, Азия, Африка. Страны, которые сегодня, скажем так, не понимают, что происходит в европейской части света", — сообщил он.



На вопрос о том, кто поставил такую задачу, нардеп сказал, что на заседании фракции были представители Офиса президента, МИД, Давид Арахамия, глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, главы комитета и «представители, ответственные за направления».

По его словам, в Таиланде живут 6800 украинцев, «до которых вообще никому нет дела», в украинском посольстве там работают шесть человек, а дипломатов страны-агрессора РФ в стране «более 200 человек».

«Ко мне обратились представители посольства в Таиланде по поводу проблем. Есть мощная община в Таиланде, и мы приехали решать вопросы и налаживать отношения в этой стране, запланировали встречу с общиной, это не было спонтанно», — заявил нардеп.



Тищенко также сказал, что сейчас он во Вьетнаме и после нескольких встреч через несколько дней будет в парламенте.

Посольство Украины в Таиланде 26 января анонсировало встречу Николая Тищенко с «представителями украинской общины» 27 января «для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия».



После волны возмущения в обществе Тищенко в тот же день уволили с должности замглавы фракции Слуга народа и исключили из партии. На следующий день его исключили и из фракции СН.



Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко никуда за границу не отправлял и распоряжение на командировку в Таиланд не подписывал. По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, Тищенко сам договорился с посольством Украины в Таиланде и решил провести встречу с живущими там украинцами.



Тищенко позже сказал, что находится в командировке в Азии и выполняет задание, которое получили нардепы от Слуги народа — «развитие дружественных взаимоотношений в направлении Азии и Африки».



Президент Владимир Зеленский после скандала с Тищенко напомнил, что чиновники, нардепы и все госслужащие могут выезжать за границу только в соответствии с решением СНБО, который 23 января запретил чиновникам выезд за границу без уважительной причины.