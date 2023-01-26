«Батальон Пхукет». Тищенко едет в Таиланд после запрета Зеленского на выезд за границу — реакция соцсетей 26 января, 16:12 Николай Тищенко (Фото:Николай Тищенко/Facebook)

Народный депутат от фракции Слуга народа Николай Тищенко в Таиланде встретится с украинцами в пятницу, 27 января. Анонсированный посольством визит после запрета СНБО выезжать чиновникам за границу возмутил соцсети.

В посте посольства Украины в Таиланде говорится, что Тищенко туда отправился «для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинского общества в Королевстве Таиланд». Встреча с нардепом назначена на 16:30 в отеле Novotel в Бангкоке.

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Фото: Скриншот/Посольство Украины в Таиланде/Facebook

23 января президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял «принципиальное решение» о выезде за границу госслужащих, правоохранителей и народных депутатов. По его словам, решение касается всех должностных лиц центральной власти и всех уровней местных властей, «всех, кто должен работать на государство и в государстве».

На вопрос в комментариях, прибыл ли Тищенко в Таиланд до или после запрета на выезд, в дипучреждении ответили, что все вопросы о деталях визита нардепа можно будет спросить его лично.

Фото: Скриншот/Посольство Украины в Таиланде/Facebook

Новость о поездке Тищенко возмутила пользователей соцсетей. NV собрал реакции.

Под постом посольства требуют объяснения визита Тищенко, фото- и видеоотчета.

Фото: Скриншот/Посольство Украины в Таиланде/Facebook

Фото: Скриншот/Посольство Украины в Таиланде/Facebook

«Батальон Паттайя. Это позор. То есть это сейчас важный вопрос для депутата украинского парламента, да? Там на Мальдивах еще, говорят, проблемы взаимодействия представителей украинской общины с мини-барами в гостиничных номерах. Николай, не медлите. Там близко», — написал журналист Украинской правды Михаил Ткач.

В Центре противодействия коррупции заявили, что Тищенко «вырвался из закарпатского котла» и предположили: во время встречи будут обсуждать «организацию Батальона Пхукет» и «разработку меню для подразделения ТрО Бангкока». Активисты обратились с вопросом к дипломатам и Министерству иностранных дел Украины.

«Николай Тищенко не бережет себя. Он еще сопредседатель межпарламентской группы дружбы с Венгрией и Вьетнамом. Параллельно спикер ВР блокирует командировку оппозиции. После указа Зеленского о безвыезде женщины-госслужащие не смогут навестить детей за границей. Но для Коли и Ко- безвиз», — написала в Twitter народная депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко.

Журналист Схем Максим Савчук опубликовал фото гостиницы, где запланирована встреча с нардепом.

«Теперь он Коля Том Ям. А вообще интересно, какая будет реакция президента», — написал председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков.

«Когда уехал на отдых в Таиланд и заставил дипломатов организовать встречу с диаспорой, чтобы прикрыть это», — высказалась журналистка Янина Соколова.

