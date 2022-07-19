Тищенко отстранили от руководства Закарпатской ячейкой Слуги народа

19 июля, 21:48
Николай Тищенко (Фото:Слуга народа)

Николай Тищенко (Фото:Слуга народа)

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко перестал быть председателем Закарпатской областной организации партии.

Как сообщает пресс-служба Слуги народа в Telegram во вторник, 19 июля, глава политсилы Елена Шуляк своим распоряжением досрочно прекратила полномочия Тищенко. Решение принято согласно уставу партии и согласовали с главой политсовета СН Давидом Арахамией.

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Временно исполнять обязанности главы областной организации будет Виктор Микита. Он должен до 19 октября провести конференцию Слуги народа, на которой выберут нового руководителя.

По словам Шуляк, в условиях развязанной Россией полномасштабной войны «партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла».

«Война делает требования более жесткими, а оценки — более откровенными. Репутационная безупречность, эффективность решений и прочная связь с людьми — такими принципами партия, созданная президентом и делегировавшая большинство в парламент, будет руководствоваться на практике», — заявила она.

Ранее народная депутат от СН Марьяна Безуглая обратилась к руководству партии с ходатайством об исключении Николая Тищенко из фракции. По ее словам, нардеп не раз нарушал устав партии и дискретитировал политсилу, а также сотрудничал с другими партиями, чем вредил интересам Слуги народа.

До этого Безуглая обвиняла коллегу по фракции в причастности к мошенническим схемам.

Тищенко в ответ обвинил Безуглую в «системной генерации конфликтов» и заявил, что она связана с подозреваемым в госизмене нардепом от бывшей ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

В июне Слідство.Інфо сообщало, что в начале полномасштабной войны Николай Тищенко привез одному из подразделений столичной терробороны несколько бронежилетов, которые после тестирования оказались непригодными для защиты. Тищенко позже ответил, что передал такие же бронежилеты на экспертизу, и их признали соответствующими первому классу защиты.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Закарпатская область партия Слуга народа Николай Тищенко Елена Шуляк

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