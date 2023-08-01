Тищенко обвинил «слугу народа» Семинского в крышевании «колл-центра ФСБ». Нардеп говорит, что офис арендовали «обычные айтишники» 1 августа, 15:36 Тищенко показал офис, где якобы находилась «российская ботоферма» (Фото:Николай Тищенко/Facebook)

Нардеп Николай Тищенко, которого исключили из фракции Слуги народа, обвинил своего бывшего коллегу Олега Семинского в якобы крышевании «коллцентра ФСБ», работавшего в интересах страны-агрессора России.

В своем Facebook Тищенко рассказал, что временная следственная комиссия по вопросам расследования коррупции в лесной сфере получила обращение от граждан о том, что директор Макаровского лесхоза Шестак М.Л. «переводит средства на российскую ботоферму для сокрытия своей преступной деятельности и дискредитации в медиа ВСК» и лично нардепа.

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После этого политик приехал в офис для проверки полученных данных.

По его словам, в офисе было обнаружено более 300 рабочих мест и также найдены печати российских компаний и банков, в частности Газпрома Нацбанка РФ и Московской биржи.

Фото: Николай Тищенко/Facebook

Фото: Николай Тищенко/Facebook

Тищенко утверждает, что офис принадлежит нардепу Семинскому, приемная которого находится этажом вышел «колл-центра».

«Когда с представителями Национальной Полиции мы зашли в офис, вероятно сотрудничающий с ФСБ, в защиту этой ботофермы приехал сам нардеп Семинский А.В., чья общественная приемная находится этажом выше над колцентром», — отметил он.

Он подчеркнул, что всю информацию предоставили для проверки правоохранительным органам и ГБР.

На видео Семинский запрещал снимать его и помещение, а также якобы нанес телесные повреждения помощнице Тищенко.

«По нашей информации именно этот колл-центр собирал и передавал информацию о работе военных в Киеве в правительственном квартале и работе ПВО, о чем свидетельствуют соответствующие изъятые документы, которые заполнялись также на русском языке», — заявил Тищенко.

После скандала Семинский покинул помещение. Он утверждал, что спустился в офис, так как получил информацию о рейдерском захвате.

В комментарии Цензор.Нет «слуга народа» пояснил, что не имеет никакого отношения к якобы российскому колл-центру.

По его словам, в этом офисном здании с 2019 года у него официально работает приемная нардепа. На момент, когда туда прибыл Тищенко, он услышал шум и спустился вниз посмотреть, что произошло.

«Там Коля, мой коллега, печати какие-то показывает российские. Хотя говорят, что они появились непонятно. Есть записи с бодикамер», — сказал нардеп.

Он также опроверг обвинения своего коллеги по Верховной Раде.

«Никакого такого колл-центра я не крышевал. У них что, на лбу написано, что они какой-то колл-центр? Официально был заключен контракт на аренду помещения. Совершенно ничего не известно. Это были обычные айтишники, много молодых людей. Вчера я уже сам увидел, что это за молодые люди. Конечно, будет проверка. Кстати, они уже написали письмо на разрыв договорных отношений. Юристы проверили, там нет никакого российского. Юридические лица официально платили за аренду помещения, уплачивались налоги», — пояснил Семинский.

Нардеп также уточнил, что со своей экс-супругой является бенефициарным владельцем здания, это все внесено в декларацию.