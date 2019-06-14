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Николай Балан. Что известно о новом командующем Нацгвардии

14 июня, 17:52
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Николай Балан. Что известно о новом командующем Нацгвардии - фото

МВД Украины via Facebook

Николай Балан был заместителем командующего Нацгвардии с апреля 2014 года

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Нацгвардии Николая Балана. Рассказываем, что о нем известно.

Образование и карьера

Николай Балан родился 12 декабря 1968 года в селе Старый Лисец Тисменецкого района Ивано-Франковской области.

В 1992 окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище.

В 2003 году окончил Академию пограничных войск Украины с отличием.

Прошел офицерские должности от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

С 2010 года — начальник управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

18 апреля 2014 указом Президента Украины, назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

23 августа 2014 президент Украины Петр Порошенко присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

С 6 февраля 2015 до 31 декабря 2015 года исполнял обязанности командующего Национальной гвардии Украины.

7 мая Порошенко уволил командующего Нацгвардии Юрия Аллерова и снова назначил Баланова и.о. командующего Нацгвардии.

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Награжден орденами За заслуги II и III степеней, медалью За воинскую службу Украине.

Декларация Баланова

Согласно декларации за 2018 год, Николай Баланов имеет право пользования служебной квартирой площадью 88 квадратных метров в Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района Киевской области. Его жене Ирине Балан с 1 апреля 2013 принадлежит квартира в Ялте площадью 53 квадратных метра.

У нового командующего Нацгвардии есть автомобиль Toyota Land Cruiser 120 2008 года выпуска, приобретенный в апреле 2013 года. У его жены — автомобиль Hyundai Accent 2012 выпуска, приобретенный в октябре 2017 года.

В 2018 году Николай Балан получил почти 818 тысяч гривен заработной платы и 5 тысяч гривен денежной помощи участникам АТО. Ирина Балан в 2018 году получила почти 267 тысяч гривен зарплаты.

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В 2018 году Николай Балан получил подарок в неденежной форме, стоимость которого оценивается в почти 36 тысяч гривен.

Новый командующий Нацгвардии также задекларировал 150 тысяч гривен и $8 тысяч наличными.

НВ

Теги:   Николай Балан Нацгвардия Украины

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