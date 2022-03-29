Зеленский предложил Дании взять шефство над восстановлением Николаева после войны

29 марта, 16:36
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Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами, 29 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами, 29 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Президент Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Дании, призвал страну взять «шефство» над Николаевом после завершения полномасштабной войны, развязанной Россией.

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«Уже сейчас я хочу вас пригласить присоединяться к нашей инициативе восстановления Украины после войны, после нашей победы. Ваши компании, ваших специалистов приглашаем, ваше государство», — сказал глава государства.

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По мнению Зеленского, «город корабелов» может стать городом, который объединит Украину и Данию еще больше и который Дания может помочь восстановить.

Президент подчеркнул, что в Украине уже есть «черный перечень» городов, разрушенных российскими бомбардировками, а в десятках городков и сел в результате российских обстрелов разрушена инфраструктура, частично сожжены жилые районы подорваны предприятия.

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29 марта российские оккупанты нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего частично обрушилось здание областной госадминистрации. Разрушена центральная секция здания с первого по девятый этаж. По состоянию на 15:30 под завалами оставались тела девяти погибших, заявил начальник ГУ ГСЧС в области Николай Панасенко.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Николаев Дания Владимир Зеленский Война России против Украины

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