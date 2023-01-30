Зеленский и премьер Фредериксен обсудили восстановление Николаева, над которым взяла шефство Дания 30 января, 21:42 Владимир Зеленский и Метте Фредериксен в Николаеве 30 января (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 30 января, подвел итоги визита в Николаев и Одессу и встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и датской делегацией.

Глава государства рассказал, что обсудил с представителями Дании оборонные нужды Украины и то, что может помочь украинским защитникам освободить территорию на юге и востоке страны. Он напомнил, что Дания взяла шефство над восстановлением Николаева.



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"…Это потребность в проектах в области энергетики, инфраструктуры, в социальной сфере, в производстве. Особенно ощутимо для Николаева — очищение воды, восстановление нормального водоснабжения, разрушенного российскими оккупантами. Уже есть соответствующий проект с участием Дании, началась его реализация", — сказал президент.

В Одессе Зеленский и представители Дании обсудили безопасностные и гуманитарные инициативы Украины. Дания присоединилась к программе Grain from Ukraine и поддержала Черноморскую экспортную инициативу.

Зеленский подчеркнул, что Дания готова поддерживать Украину до полного восстановления ее территориальной целостности и восстановления. Он поблагодарил датских союзников за оборонную поддержку, усиление артиллерии Сил обороны Украины и готовность подключиться к танковой коалиции.

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Метте Фредериксен прибыла в Украину 30 января с правительственной делегацией, в которую также вошли вице-премьер — министр обороны Якоб Эллеманн-Енсен и министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен.