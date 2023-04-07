У Зеленского тоже хотят томос. Соратник президента заявил, что Украина и ПЦУ стремятся получить еще один декрет от Варфоломея 7 апреля, 15:53 Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний (Фото:EPA)

После объединения украинских епархий УПЦ МП с ПЦУ единственная украинская церковь обратится к лидеру мирового православия Варфоломею, убежден представитель СН Никита Потураев.

Стратегической целью для украинского государства в духовной сфере является объединение проукраинских епархий УПЦ МП с ПЦУ, заявил в интервью NV «слуга народа» Никита Потураев, глава гуманитарного комитета ВР.

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После такой «соединения» украинская власть вместе с церковными деятелями обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею для получения второго томоса, который предоставит объединенной украинской церкви статус патриархии.

«Наша цель как представителей власти — способствовать установлению единой православной церкви в Украине. Она уже есть – это ПЦУ», – сказал соратник Зеленского. И добавил: когда в Украине появится единая Православная церковь, возглавляемая патриархом, то она «получит еще один томос, как это уже случалось в истории». «Это о стратегических целях украинского государства и украинского православия», — объяснил Потураев.



Что же касается будущих действий УПЦ МП, то у этого сообщества, как считает политик, нет стратегических целей.

«У них [УПЦ МП] есть определенные надежды, что им удастся доказать законность договоров [на аренду Лавры, признанных в Минкульте вложенными с нарушениями]. Их тактика ясна, но стратегии у них нет. Поэтому я считаю, что они проиграют», – сказал представитель Слуги народа.