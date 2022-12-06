«Все перевернулось с ног на голову». Никифоров рассказал, как жило окружение Зеленского в первые дни войны 6 декабря, 11:27 Сергей Никифоров (Фото:www.facebook.com/sergii.nykyforov)

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в первые дни после начала полномасштабной войны ближайшее окружение главы государства жило в аскетичных условиях.

«Все перевернулось с ног на голову. Я переехал жить на работу. Условия аскетические, но самое необходимое было: душ в коридоре, маленькие комнатки с низкими потолками. Все такое — из прошлого, вместе с тем чистенько и аккуратно. Металлопластиковые двери и красивые светодиодные лампы придавали более современный вид», — сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

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По его словам, людей «там было немало».

Никифоров добавил, что питание поначалу было не очень качественным.

«Разбавляли Мивину даже не горячей, а теплой водой, поэтому она как следует не размокала. Но это буквально первые дни, потом постепенно с едой ситуация улучшалась», – сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, первые три-четыре месяца войны он «буквально прожил на работе», а переехал домой только ближе к лету.

«Я переехал жить на работу… Ездил домой раз в неделю на несколько часов: постирать вещи, цветы полить и обратно. Семья уехала. Где-то ближе к лету жизнь немного вернулась на круги своя. Я вернулся домой — и уже образовалось какое-то подобие графика», — сказал Никифоров.