Никаких прихотей. Министр Кабинета Министров Александр Саенко об организации визита Меркель в Киев и автомобилях чиновников

Министр Кабинета Министров Александр Саенко в программе Час відповідати рассказал главному редактору Радіо НВ о работе аппарата Кабмина.

Кто такой министр Кабинета Министров и каковы его полномочия

Министр Кабинета Министров - это, по сути, условный руководитель штаба премьер-министра Украины, потому что каждый министр так или иначе имеет свое министерство - транспорта, здравоохранения, аграрной политики. У премьер-министра, по сути, есть свое министерство - это правительственный аппарат, потому что все инициативы министерств так или иначе поступают в правительственный аппарат, который профессионально обрабатывает эти решения, предложения и затем готовит встречные предложения по целесообразности принятия тех или иных нормативных актов.

Или наоборот, премьер готовит определенные проекты поручений или заданий, которые премьер-министр мог поставить перед другими министерствами, другими органами государственной власти. Сегодня полномочия и функции министра Кабинета Министров несколько расширены - я возглавляю правительственную группу по приватизации, так как приватизация так или иначе связана с институциональным конфликтом интересов.

Очень трудно говорить "приватизируй предприятие" тому министерству, которое сегодня им управляет. Министр Кабинета Министров сегодня не имеет в своем подчинении министерства, поэтому не имеет определенного конфликта интересов, ему гораздо легче координировать работу других министерств.

Что нужно системе

Наша главная задача, чтобы талантливые, не обязательно молодые люди, которые себя реализовали и имеют определенные успехи в бизнесе, в частном секторе, понимали, что без изменения системы государственного управления очень трудно внедрять изменения вокруг. Хотели бы мы этого или нет, но большее влияние ты имеешь, находясь в системе.

Сейчас мы формируем новые директораты, департаменты общественного здоровья, высшего образования, транспортной отрасли. Туда придут люди, имеющие соответствующие компетенции, идеи, с профессиональной командой. Находясь на государственной службе в этой системе, человек сам управляет изменениями в стране.

Oleksandr Saеnko via Facebook

Многие люди доверяют этой процедуре, потому что мы сейчас впервые прошли независимый аудит европейской комиссии, когда по их заказу независимое рекрутинговое агентство прошлось по всему процессу отбора. Мы получили максимальный балл по этой оценке и именно поэтому, например, тот же Европейский Союз поддерживает эту реформу и снова мы получили соответствующий невозвратный транш. Это не кредиты, это гранты, потому что они видят, что те процедуры, которые вводятся, являются важной частью нашей адаптации системы в Европейский Союз. Соглашение об ассоциации - это не только торговля, это в том числе и система управления.

Чем отличаются государственная служба и правительство

Мне кажется, что очень важно отличать, например, политические должности, каковыми являются премьер-министр, министр, заместители министров, от государственных служащих.

Если мы говорим о государственном служащем, то это, прежде всего, определенная политическая нейтральность, потому что политические взгляды ты можешь проявлять, идя на выборы, участвуя в голосовании, но если ты работаешь на государственной службе, то ты должен просто профессионально выполнять те задачи, которые перед тобой ставит твой политический руководитель.

Конечно, эта реформа, которая в последнее время произошла в системе государственного управления, немножко навела порядок с этим. Раньше было так. Приходит политический руководитель (министр министерства) и начинает приводить свою команду. Но он не только приводит свою команду советников, политических консультантов, а начинает институционально менять весь государственный аппарат, то есть государственного служащего, просто являющегося профессионалом.

И мне кажется, что сегодня политик просто должен быть водителем, который поворачивает руль влево или вправо, а аппараты, государственный двигатель, должны работать эффективно, в соответствии с заданным направлением движения.

Государственный служащий - это политическая нейтральность, отсутствие определенной возможности сегодня принимать участие в демонстрациях, забастовках. Когда сегодня государственный служащий идет на должность, он сознательно берет на себя целый ряд обязательств с точки зрения невозможности совмещения должностей, получения иного дохода кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, целый ряд вещей, которые он добровольно на себя берет.

О хищении имущества

Я слышал, что есть такие условные ценители живописи, которые превращали определенные музейные фонды в свои частные коллекции. Сегодня таких фактов нет, я в этом убежден. Действительно, эти произведения живописи мы сейчас направили в соответствующие художественные музеи. Если кто-то желает свою личную вещь принести и поставить семейное фото у себя на столе, сейчас это максимум.

На чем ездят министры

Вопрос автопарка тоже очень часто ставят. Мы ездим не на Мерседесах, мы ездим на обычных машинах, которые достались нам в наследство от прошлого правительства. Я думаю, что надо вообще подумать над этим вопросом, я не знаю, с точки зрения экономии. Мы сейчас перешли, например, на гибридные машины. Электрокары сегодня также присутствуют в автопарке Кабинета Министров, это экономнее и дешевле.

Об организации визита Меркель в Киев

Меркель приезжала в первую очередь по приглашению президента Украины. Происходило несколько официальных встреч с президентом, пресс-брифинг и, конечно, в рамках визита была встреча с премьер-министром.

В ноябре состоится очень мощный экономический форум, который будут открывать премьер-министр Владимир Гройсман и канцлер Германии Меркель.

Oleksandr Saеnko via Facebook

Берет ли Меркель воду с собой, когда едет в Украину

Я точно уверен, что чиновники - люди, и если мы говорим о визите канцлера, то этим занимался протокол президента, они организовывали. Что касается встречи в Кабмине, поверьте, она прекрасно относится к нашей воде. Мы пили Моршинскую, был кофе. Никаких капризов, которые бы свидетельствовали о том, что это не люди, не было. Очень по-живому и дружелюбно, мне кажется, провели эту встречу.

О бюрократии и должностях на местах

Постсоветская иерархическая система была направлена ​​на выполнение просто указания сверху без всякого желания помочь, поддержать или вообще говорить о качестве услуг, и она должна уйти в прошлое.

Нужно развивать человеческий персонал с другими навыками, умениями, профессиональными знаниями. И мы впервые ввели полностью новый конкурс отбора на государственную службу. Есть несколько составляющих, во-первых, начнем даже с самой банальной процедуры. Единый электронный веб-портал на всю страну, где ты можешь посмотреть вакансии, все в электронном виде без сбора стосов бумаг, поиска кадров.

И вторая - это требования. Мы, по сути, адаптировали тестирования, которые используются в ведущих бизнес-школах. Человек, который сегодня желает прийти на государственную службу, на эти должности, должен сдать и логическое мышление, и ситуационные упражнения, и знания законодательства - проверка целого ряда навыков.

Не все сначала доверяли этому процессу, но потом посмотрели, что без блата, без посторонней помощи можно попасть на государственную службу.

К этому времени государственная служба была не очень привлекательной. Туда шли или на какие-то должности, связанные с коррупционными возможностями, или в какие-то политические команды. Сегодня нам нужно работать с международными институтами, нам нужен человек, успешный в бизнес-секторе, в общественном секторе, в экспертном секторе. Мы мотивируем, чтобы он пришел на государственную службу, предлагаем достаточно конкурентные заработные платы, но требуем наличия каких-то способностей.

Об молодых кадрах и работе на государственной службе

Если служащий приходит с минимальным опытом, на центральном уровне министерства он может рассчитывать на зарплату от 6 до 10 тыс. грн.

С одной стороны, человек говорит: хорошо, я смогу определенное время потерпеть, у меня есть какие-то семейные запасы, я за идею. Впоследствии он понимает, что просто бесполезно теряет свое время. Что-то носит из одного кабинета в другой, а смысла в этом нет. Поэтому очень важно, чтобы приход новых людей параллельно сопровождался изменением самих процедур и процессов, которые происходят.

Почему мы сейчас начали реформы с министерств? К этому времени министерства, по сути, были крупными холдингами по управлению. Помните, раньше в плановой экономике было управление отраслями промышленности, сейчас это предприятия. Приходит министр назначает свою команду, которая управляет государственными предприятиями. Как она ими управляет, мы понимаем, потому что у нас более трех тысяч предприятий и довольно многие из них - банкроты.

Oleksandr Saеnko via Facebook

Задача министерств сегодня - это формирование правил игры, понимание, какие у тебя есть проблемы в здравоохранении, в образовании. Нужно предлагать наиболее эффективные стратегии для их решения и затем их внедрять. И именно для этого мы набираем сегодня людей. Человек, который приходит, может рассчитывать получать до 1 тыс. долларов. Мне кажется, что это и есть заработная плата, где мы можем, как минимум, начать конкурировать с бизнес-сектором.

Мы предлагаем человеку конкурентную заработную плату, чтобы он не думал, где что-то подзаработать, где взять 100-200 долларов, чтобы прокормить семью. Мы ставим тебе заработную плату, но, пожалуйста, у тебя есть перечень результатов.

О приватизации

Мне кажется, что наполнение государственного бюджета точно не должно быть главной задачей приватизации. Приватизация, по сути, состоит из двух частей: первая - это малая приватизация нескольких тысяч предприятий. Сегодня мы ввели полностью электронные аукционы через Prozorro, цена растет по некоторым позициям в 32 раза. Какие-то автозаправочные комплексы, помещения, которые никогда не находили владельца, сегодня забирает частный бизнес, создает рабочие места, развивает.

Есть вопросы большой приватизации. Мне кажется, что здесь важно не то, чтобы быстро продать и получить какие-то минимальные средства. Во-первых, это вопрос привлечения технологий, потому что хотим мы или нет, большинство этих предприятий из года в год уменьшает производство, уменьшает прибыль. Почему? Потому что получают необходимые инвестиции, достаточный доступ к технологиям. Когда мы сегодня говорим о производственных предприятия, в тех или иных секторах мы ищем инвестора, который вложит туда деньги, модернизирует производство, принесет технологии, будет развивать это производство, создаст дополнительные рабочие места. Соответственно, тогда он будет генерировать больше налогов.