"Никаких парашютистов". Порошенко назначил нового главу Черкасской обладминистрации

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым председателем Черкасской облгосадминистрации Александра Вельбивца.

Как сообщает Украинская правда, нового главу обладминистрации президент представил в Черкассах, 20 ноября.

"Я не хотел бы никаких парашютистов. Александр Вельбивец – человек черкасский. Он занимал должность председателя Черкасского областного совета", – сказал Порошенко.

Президент отметил, что первой задачей ставит для нового главы ОГА – поездку в Смелу для урегулирования ситуации с теплоснабжением и долгами.

42-летний Вельбивец в 2014 году был избран в Черкасский областной совет в многомандатном избирательном округе от партии Блок Петра Порошенко Солидарность. До этого возглавлял Лысянскую райгосадминистрацию.

Ранее должность главы Черкасской ОГА занимал Юрий Ткаченко.