"Никаких парашютистов". Порошенко назначил нового главу Черкасской обладминистрации

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым председателем Черкасской облгосадминистрации Александра Вельбивца.
Как сообщает Украинская правда, нового главу обладминистрации президент представил в Черкассах, 20 ноября.
"Я не хотел бы никаких парашютистов. Александр Вельбивец – человек черкасский. Он занимал должность председателя Черкасского областного совета", – сказал Порошенко.
Президент отметил, что первой задачей ставит для нового главы ОГА – поездку в Смелу для урегулирования ситуации с теплоснабжением и долгами.
42-летний Вельбивец в 2014 году был избран в Черкасский областной совет в многомандатном избирательном округе от партии Блок Петра Порошенко Солидарность. До этого возглавлял Лысянскую райгосадминистрацию.
Ранее должность главы Черкасской ОГА занимал Юрий Ткаченко.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования