20 ноября 2018, вторник

"Никаких парашютистов". Порошенко назначил нового главу Черкасской обладминистрации

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Петр Порошенко и Александр Вельбивец
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко и Александр Вельбивец

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым председателем Черкасской облгосадминистрации Александра Вельбивца.

Как сообщает Украинская правда, нового главу обладминистрации президент представил в Черкассах, 20 ноября.

"Я не хотел бы никаких парашютистов. Александр Вельбивец – человек черкасский. Он занимал должность председателя Черкасского областного совета", – сказал Порошенко.

Президент отметил, что первой задачей ставит для нового главы ОГА – поездку в Смелу для урегулирования ситуации с теплоснабжением и долгами.

42-летний Вельбивец в 2014 году был избран в Черкасский областной совет в многомандатном избирательном округе от партии Блок Петра Порошенко Солидарность. До этого возглавлял Лысянскую райгосадминистрацию.

Ранее должность главы Черкасской ОГА занимал Юрий Ткаченко.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове