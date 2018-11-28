Никаких контактов с ФСБ. Российский адвокат Полозов рассказал о стратегии защиты украинских моряков, которую не сможет "развалить" РФ

Стратегия защиты украинских моряков, захваченных российскими спецслужбами вблизи Керчинского пролива, в "суде" оккупированного Крыма должна строиться на концепции объединения, сообщил российский адвокат Николай Полозов.

Для реализации "стратегии объединения", которая не позволит Кремлю "развалить" дело, необходимо, чтобы сторона защиты не имела никаких контактов с ФСБ и действовала в интересах своих доверителей, заявил он в эфире Радио НВ.

"В этом кейсе [деле, - Ред.] очень важно, чтобы ФСБ не растянула этих моряков по разным углам, не рассорила их, не дала каких-то адвокатов, которые будут работать в интересах следствия, потому что важна единая стратегия в их защите. Эта стратегия, безусловно, оттуда, из Крыма, из этого уголовного дела обращается в международную плоскость", - сказал Полозов.

Также адвокат предупредил о потенциальной угрозе того, что захваченных украинских моряков вывезут на материк, что сломает стратегию защиты и заставит искать новых адвокатов.

Помимо этого, Полозов заявил о том, что собирается защищать одного из военнослужащих ВМС Украины.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения - 15 из 24 захваченных украинских военнослужащих арестовали на два месяца. Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору", за что им грозит до шести лет лишения свободы. В то же время официальный Киев считает их военнопленными.

На следующей день подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца всех оставшихся украинских моряков.