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«Никаких проблем, только поддержка». Хомчак рассказал об отношениях с Полтораком

Сегодня, 10:38
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«Никаких проблем, только поддержка». Хомчак рассказал об отношениях с Полтораком - фото

МО

Хомчак положительно оценил Полторака

У главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака нормальные служебные отношения с министром обороны Степаном Полтораком.

«У меня с министром обороны Степаном Полторак нормальные служебные отношения. Я уважаю этого руководителя, я работал под его руководством последние два года. Это человек, который слышит, который понимает, который знает, что он делает», — сказал глава Генштаба в ответ на вопрос об отношениях с министром обороны, которого назначал экс-президент Петр Порошенко.

Хомчак подчеркнул, что каждая власть дает свой вклад в развитие страны, «лучше или хуже».

«На новой должности у меня нет никаких проблем, наоборот — только поддержка», — резюмировал он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

Другим указом он уволил с этой должности генерала армии Виктора Муженко.

23 мая министр обороны Степан Полторак представил его ВСУ.

Теги:   ВСУ Генштаб Руслан Хомчак Степан Полторак

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