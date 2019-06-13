«Никаких проблем, только поддержка». Хомчак рассказал об отношениях с Полтораком Сегодня, 10:38 Цей матеріал також доступний українською МО Хомчак положительно оценил Полторака МО

У главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака нормальные служебные отношения с министром обороны Степаном Полтораком.

«У меня с министром обороны Степаном Полторак нормальные служебные отношения. Я уважаю этого руководителя, я работал под его руководством последние два года. Это человек, который слышит, который понимает, который знает, что он делает», — сказал глава Генштаба в ответ на вопрос об отношениях с министром обороны, которого назначал экс-президент Петр Порошенко.

Хомчак подчеркнул, что каждая власть дает свой вклад в развитие страны, «лучше или хуже».

«На новой должности у меня нет никаких проблем, наоборот — только поддержка», — резюмировал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

Другим указом он уволил с этой должности генерала армии Виктора Муженко.

23 мая министр обороны Степан Полторак представил его ВСУ.