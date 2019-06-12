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Нигилизм и давление. Экс-представитель президента в КС — о выступлении Зеленского в Конституционном суде

Сегодня, 18:27
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Нигилизм и давление. Экс-представитель президента в КС — о выступлении Зеленского в Конституционном суде - фото

НВ

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде и его аргументы насчет необходимости роспуска Верховной Рады можно рассматривать как «определенную форму давления».

Об этом в интервью Радио НВ заявила юрист, экс-представитель президента Украины в Конституционном суде Марина Ставнийчук, также охарактеризовавшая действия Зеленского как «политический и правовой нигилизм».

«Если президент прибыл в Конституционный суд во время конституционного производства, устной его части, и фактически не участвовал в конституционных дебатах во время производства, а лишь заявил о своей позиции, почему он досрочно прекратил полномочия — потому что это является „запросом общества“ <. ..> и это его постоянный аргумент, я думаю, что такие действия можно считать действиями политического и правового нигилизма, определенной формой давления», — сказала она.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

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Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Большая палата КС признала конституционное производство этого дела неотложным.

Вечером во вторник, 11 июня, Большая палата Конституционного суда завершила открытую часть заседания о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Судьи перешли к закрытой части пленарного заседания для принятия окончательного решения. Оно будет опубликовано на сайте Конституционного суда.

Теги:   Радио НВ Владимир Зеленский Конституционный суд Украины

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